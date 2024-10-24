Илон Маск, его автомобильная компания Tesla и Warner Brothers Discovery (WBD) недавно были привлечены к ответственности за предполагаемое нарушение авторских прав с использованием искусственного интеллекта на кадры из фильма «Бегущий по лезвию 2049» для продвижения концепции роботакси Tesla, сообщает CNBC.

В иске продюсера сиквела Alcon Entertainment говорится, что Маск и другие ответчики запросили разрешение на использование «культового кадра» из фильма «Бегущий по лезвию 2049» для мероприятия по рекламе Cybercab на площадке студии Warner Brothers Discover. Эта просьба была отклонена.

Cybercab — это концепция специализированного роботакси от Tesla, которое, по словам компании, она хочет выпустить к 2027 году и продавать по цене менее $30 тыс.

«Alcon отказалась от всех разрешений и решительно возражала против предположений ответчиков о какой-либо связи между BR2049 и Tesla, Маском или любой принадлежащей Маску компанией», — утверждается в гражданском иске в федеральном суде Лос-Анджелеса.

«Затем ответчики использовали, по-видимому, сгенерированное искусственным интеллектом поддельное изображение, чтобы все это осуществить», — говорится в иске. Согласно иску, действия ответчика представляли собой «крупную экономическую кражу».

Во время мероприятия Cybercab «фальшивое изображение» было показано на втором слайде презентации в прямом эфире в течение 11 секунд, пока говорил Маск.

«В течение этих 11 секунд Маск неловко пытался объяснить, почему он показывает зрителям изображение BR2049, когда он должен был рассказывать о своем новом продукте, — говорится в иске. — У него действительно не было никаких веских причин».

На видео с мероприятия можно увидеть Маска, который говорит, что ему нравится «Бегущий по лезвию», но он не знает, хочется ли такого будущего, как показано на изображении.

В иске утверждается, что финансовые последствия незаконного присвоения были существенными, и отмечается, что в настоящее время Alcon ведет переговоры с другими автомобильными брендами о возможном партнерстве с телесериалом Alcon «Бегущий по лезвию 2099», который в настоящее время находится в производстве.

В жалобе также говорится, что «проблемный Маск» является предметом разбирательства в этом деле и что Alcon не хотела, чтобы ее фильм-сиквел «Бегущего по лезвию» был связан с Маском, Tesla или любой компанией Маска.

В иске Alcon говорится, что любой «благоразумный бренд», рассматривающий возможность партнерства с Tesla, должен учитывать «чрезвычайно преувеличенное, крайне политизированное, капризное и произвольное поведение Маска, которое порой переходит в разжигание ненависти».

«Если, как в данном случае, компания или ее руководители на самом деле не согласны с крайними политическими и социальными взглядами Маска, то потенциальная аффилированность бренда с Tesla становится еще более проблематичной», — говорится в иске.

Ранее в США началось федеральное расследование на предмет наличия дефектов в системе частичной автоматизации компании Tesla Inc., позиционируемой как Full Self-Driving, после многочисленных аварий, одна из которых закончилась смертельным исходом.