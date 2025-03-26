После трех лет активного роста российского ИТ-рынка в этой сфере наблюдается ожидаемое охлаждение, многие компании занялись оптимизацией своих стратегий развития. И текущий год будет сложным для отрасли. Об этом говорится в исследовании Т1 Радар, подготовленном аналитиками ИТ-холдинга Т1 на основе более 600 новостных источников первого квартала 2025 года. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Эксперты отметили, что участники рынка делают ставку на продолжающийся процесс импортозамещения, а также на сохраняющийся запрос цифровизации широкого спектра отраслей, где компании существенно отстают по бенчмаркам расходов на ИТ от зарубежных конкурентов.

Исследование показывает, что некоторые бигтех- и телекомкомпании нацелены на оптимизацию инвестиционных проектов и штата из-за стагнации ИТ-бюджетов клиентов. Для многих приоритетом становится финансовая эффективность уже существующих продуктов и услуг.

При этом они откладывают выход на IPO в ожидании улучшения экономической ситуации. По данным исследования ФОнда развития интернет-инициатив, треть из 90 компаний, заявлявших о планах листинга на бирже до 2026 года, работают в ИТ-отрасли.

Несмотря на общее ожидаемое замедление рынка, его лидеры сохраняют планы по опережающему росту. Так, Softline намерен увеличить оборот до 150 млрд руб., а дочерние ИТ-предприятия «Сбера» нацелены на рост в 70%.

Кроме того, компании активно рассматривают возможности для M& A. Например, «Яндекс» изучает выход на рынок Insurtech, а Softline ожидает выгодных предложений по покупке других игроков.

Обрабатывающая промышленность становится драйвером ИТ-рынка и цифровизации в целом. На фоне санкционного давления предприятия в сфере машиностроения, пищевой промышленности и химических производств инвестируют в активную автоматизацию процессов на «базовом» уровне.

В дальнейшем они будут лишь усиливать обороты, чтобы догнать лидеров трансформации, таких как банки, розничные и телекомкомпании, считают в Т1.

Аналитики ожидают усиление спроса на продукты и услуги наиболее успешных вендоров. По словам первого заместителя генерального директора холдинга Т1 Дмитрия Харитонова, ведущие разработчики ИТ-решений активно формируют продуктовые экосистемы вокруг своих якорных продуктов, создают обширные партнерские сети и используют потенциал платформ для продвижения как в сегменте крупного бизнеса, так и СМБ.

Он также отметил, что компании все ярче проявляют амбиции по выходу на зарубежные рынки. Среди приоритетных направлений Харитонов назвал страны СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Специалисты аналитического подразделения холдинга пришли к выводу, что 2025 год будет более сложным для ИТ-отрасли, чем предыдущие, но охлаждение после бурного роста позволит в среднесрочной перспективе (2026-2027 гг.) выйти на плато устойчивого развития.

Это может произойти за счет снижения дефицита специалистов, которое возможно вследствие оптимизации штатов и проектов у ряда компаний, а также благодаря росту производительности труда разработчиков, использующих ИИ-инструменты. Кроме того, к устойчивому развитию ведет и снижение конкуренции за счет ухода с рынка или поглощения небольших игроков.