На Уимблдонском теннисном турнире произошли исторические изменения. Впервые за 148 лет на кортах отсутствуют линейные судьи. Их заменила полностью автоматизированная система электронного определения линии (ELC). Это решение, направленное на повышение точности судейства, вызвало неоднозначную реакцию у игроков, болельщиков и самих бывших судей.

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Основная проблема, которую решает технология, — это человеческий фактор. Ошибки линейных судей могли влиять на исход важных матчей, вызывали споры и недовольство. Новая система использует более 450 камер, установленных по периметру кортов. Они с высокой точностью определяют, попал ли мяч в поле, и передают решение через динамики. Это исключает возможность ошибки и делает судейство объективным.

Однако уход от традиций имеет свою цену. Многие игроки и зрители отмечают, что теннис потерял часть своей драмы и атмосферы. Раньше оспаривание решения судьи и просмотр видеоповтора на большом экране сопровождались напряженным ожиданием и аплодисментами публики. Теперь этого элемента шоу больше нет. Некоторые теннисисты также жалуются, что голос электронной системы слишком тихий.

Судьба самих судей также вызывает интерес. Около 80 бывших линейных арбитров были переквалифицированы в помощников на матчах. Они находятся на корте для поддержки главного судьи и готовы возобновить работу в случае сбоя техники. Тем не менее ситуация привлекла внимание студентов, которые вышли к воротам Уимблдона с плакатами «ИИ отнял мою работу», выражая обеспокоенность по поводу влияния технологий на рынок труда.

Организаторы турнира называют внедрение «очень успешным», подчеркивая повышение точности и справедливости. Однако им предстоит найти баланс между технологическим прогрессом и сохранением уникального духа одного из старейших спортивных состязаний мира.