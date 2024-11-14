Накануне сезона распродаж пользователи маркетплейсов заранее сохраняют в закладках дорогостоящие товары, чтобы купить их со скидками. «Мегамаркет» выяснил, какие позиции чаще оказываются в «Избранном» и «Корзине» покупателей.

Чем ближе период распродаж, тем больше позиций пользователи добавляют в «Корзину». В октябре покупатели отправили туда в два раза больше товаров, чем в сентябре. К концу месяца средняя стоимость будущих покупок, лежащих в «Корзине», составила 70 тыс. руб.

Как и в прошлом году, россияне стараются заранее выбрать дорогостоящие товары, которые позже планируют приобрести со скидками, и сохраняют их в «Избранном». В 2023 году там чаще остального оказывалась продукция для красоты и ухода, а в 2024 году больше бытовой техники и электроники. Среди популярных позиций — игровые приставки, кофемашины, телевизоры и смартфоны.

В 2024 году товары для ухода заняли второе место по популярности. При этом пользователи стали чаще выбирать более дорогостоящие бренды. Кроме того, в топ добавлений в «Избранное» попали товары для дома и продукты питания.

В «Корзину» сразу попадают корма для кошек и собак. Эта категория товаров в октябре оказывалась там в 208 раз чаще, чем в «Избранном». Средняя стоимость кормов для домашних животных в «Корзине» к концу месяца составила 1,5 тыс. руб.

С приближением распродаж пользователи переносят выбранные смартфоны, продукты питания, товары для дома, красоты и ухода из «Избранного» в «Корзину». Средняя стоимость смартфонов составляет 58 тыс. руб., продуктов питания — 280 руб., товаров для дома — 8,87 тыс. руб., товаров для красоты и ухода — 1,4 тыс. руб.

Аналитики предоставили данные и о том, какие товары оказываются в «Избранном» вне сезона распродаж. В первом квартале 2024 года лидерами по количеству сохранений стали смартфоны, а во втором — товары из категории корпусной мебели. В третьем квартале первые позиции занимала детская одежда — такая тенденция объясняется подготовкой к учебному году.

Ранее аналитики «СДЭК» и «Сравни» поделились результатами опроса, целью которого было выяснить, как часто россияне совершают импульсивные покупки. Выяснилось, что большинство делают это несколько раз в год, при этом чаще всего приобретают товары для дома и декор.