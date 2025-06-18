В Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). К этому событию компании и регионы подготовили уникальные стенды. Многих гостей поразила площадка Республики Башкортостан с огромным роботом-медведем. Главный редактор «Инка» Андрей Ходорченков изучил оригинальный стенд Башкирии и поделился кадрами с медоботами.

Стенд Башкирии на ПМЭФ; видео: Андрей Ходорченков

Композиция стенда повторяет знаковые места Башкирии. Например, переговорные зоны представляют собой копии стерлитамакского завода БСК и уфимского Дворца борьбы.

Но главной «звездой» стенда, поразившей множество гостей, стал гигантский медведь в медовой броне по имени Пасечник из образовательного ИТ-проекта «Берлога». Под потолком окружал медобота рой из механических пчел. Высота бронированного Пасечника — 6,5 метра.

Участники форума смогли не только посмотреть на огромного золотого медведя, но и сфотографироваться с движущимися медороботами, приглашающих посмотреть на стенд.