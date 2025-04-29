Сахалинский климатический эксперимент, который стартовал в регионе в 2022 году, перешел в новую фазу. Впервые в рамках этого проекта между двумя региональными участниками была оформлена сделка купли-продажи квот на выбросы парниковых газов, сообщило Минэкономразвития России.

У российских компаний, владеющих единицами выполнения квоты, впервые появилась возможность стать участниками трансакций на углеродном рынке.

ПАО «Сахалинэнерго» продало МУП «Ногликский водоканал» свои углеродные активы — единицы выполнения квоты. Это произошло, потому что водоканал не смог уложиться в установленную квоту на выбросы. Вместо того чтобы платить штраф за превышение, компания выбрала более экологичный путь — компенсировать превышение с помощью углеродных активов, купленных у «Сахалинэнерго».

Первый заместитель министра экономического развития Сахалинской области Максим Колесников отметил, что эта сделка подчеркивает важность системы углеродного регулирования и достижения углеродной нейтральности региона к концу 2025 года. По его словам, эксперимент не только формирует культуру углеродного менеджмента, но и способствует улучшению экологической ситуации, например, за счет перевода транспорта на чистые виды топлива и повышения энергоэффективности.

В свою очередь заместитель генерального директора «РусГидро» также выразил поддержку этому процессу, добавив, что компания «Сахалинэнерго» продемонстрировала пример эффективности, выполнив свою квоту и поддержав других участников эксперимента.

«Первая сделка купли-продажи единиц выполнения квоты на Сахалине — это знаковое событие для России, которое подтверждает работоспособность системы углеродного регулирования», — убежден он.

Для бизнеса, который стремится к углеродной нейтральности и улучшению экологической ситуации в России и в мире, это открывает новые возможности. Такая сделка стала возможной благодаря внедрению системы квотирования выбросов парниковых газов, которая стимулирует бизнес снижать выбросы и участвовать в углеродных сделках.

Единица выполнения квоты — это верифицированный результат выполнения установленной нормы, выраженный в разнице между фиксированной квотой и фактической массой выбросов парниковых газов, эквивалентной 1 т углекислого газа.