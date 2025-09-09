Эксперты платформы «Авито Услуги» составили чек-лист для предпринимателей, планирующих переезд офиса перед началом бизнес-сезона в сентябре 2025 года. Он поможет минимизировать риски, связанные с этим процессом. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

1. Выбрать подходящее помещение в черте города, учитывая транспортную доступность, парковку и инфраструктуру, что влияет на удобство команды и имидж фирмы. По данным аналитиков «Авито Услуг», в августе 2025 года интерес к таким переездам увеличился на 3% по сравнению с июлем, а спрос на перевозку негабаритных грузов — на 9%.

2. Рассчитать бюджет, включая ремонт, мебель, ИТ-инфраструктуру (интернет, серверы, компьютеры), аренду и коммунальные платежи.

3. Привлечь опытных подрядчиков для упаковки и транспортировки, чтобы избежать повреждений техники и мебели. При выборе исполнителей стоит изучить отзывы, уточнить детали услуги, цену и заключить договор с пунктом о компенсации ущерба.

4. Контролировать имущество: назначить ответственного за погрузку документов и оборудования. Такая подготовка позволит оперативно релоцировать штаб-квартиру и избежать сбоев в работе.

