На поверхности Солнца появилась гигантская темная область, похожая на широко распахнутый рот. По размерам эта «дыра» сопоставима с пятью Юпитерами и направляет поток солнечного ветра прямо к Земле.

Солнце в 193 ангстремах, длина волны экстремального ультрафиолетового света

Разумеется, это не настоящая дыра, а так называемая корональная дыра — область с ослабленным магнитным полем, где солнечные частицы получают «свободный проход» наружу. Это позволяет ускоренному солнечному ветру — потоку ионизированной плазмы — свободно устремляться в глубины Солнечной системы.

В обычном световом диапазоне такие структуры остаются невидимыми, однако в ультрафиолетовом спектре они выглядят как темные пятна — менее плотные и более холодные, чем окружающая их плазма. Сейчас конфигурация этих пятен напоминает устрашающее лицо: зияющая «пасть» на южной стороне и два «глаза» в северном полушарии Солнца.

Каждое из этих «глазных» пятен — по размеру с Юпитер. И все три региона синхронно выбрасывают в космос потоки заряженных частиц. Корональные выбросы — это бурные явления, вызванные резким «переключением» магнитных линий. Они порождают интенсивные всплески плазмы, которые могут серьезно повлиять на связь и энергосети на Земле.

Солнце, каким оно было 4 июня в трех ультрафиолетовых длинах волн: 171, 193 и 211 ангстрем

Однако в данном случае ученые ожидают лишь слабое воздействие. «Следующее возможное усиление солнечного ветра связано с корональной дырой на южной стороне солнечного диска, — говорится в прогнозе Британской метеослужбы. — Но, учитывая ее южное расположение, сильного эффекта не ожидается — скорее всего, будет лишь небольшой всплеск ветровой активности».

Хотя поводов для тревоги нет, солнечная активность в последние недели действительно возросла. Недавно Землю уже накрыла мощная магнитная буря уровня G4, вызвавшая северное сияние в тех регионах, где его обычно не увидишь. Солнце приближается к пику активности своего 11-летнего цикла — а значит, подобные сюрпризы могут стать регулярными.