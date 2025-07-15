Новое исследование NASA, опубликованное в International Journal of Astrobiology, представляет механизм естественного формирования клеточно-подобных структур, называемых везикулами, в углеводородных озерах спутника Сатурна, Титана. Это открытие имеет большое значение для астробиологии, поскольку формирование таких компартментов является ключевым шагом на пути к образованию предшественников живых клеток, или протоклеток.

Jenny McElligott / eMITS

Титан — единственный мир в Солнечной системе, кроме Земли, обладающий стабильной жидкостью на поверхности. Однако его озера и моря состоят не из воды, а из жидких углеводородов, таких как этан и метан. Это уникальное условие ставит перед астробиологами вопрос о возможности зарождения жизни в неводной среде.

Благодаря данным миссии НАСА «Кассини», мы знаем, что Титан имеет плотную, преимущественно азотную атмосферу со значительным содержанием метана. На спутнике существует сложный метеорологический цикл: метановые облака, дожди, реки и озера. Эта атмосферная активность, подпитываемая солнечной энергией, способствует сложной химии, в ходе которой из метана образуются сложные органические молекулы.

Предложенный механизм формирования везикул основан на самоорганизации молекул, называемых амфифилами. На Земле полярные амфифилы в водной среде образуют двухслойные мембраны. Исследователи смоделировали аналогичный процесс для условий Титана. Согласно гипотезе, капли углеводородного «морского спрея», поднимающиеся от ударов дождевых капель, могут покрываться слоями амфифилов. Когда такая капля возвращается на поверхность озера, два слоя амфифилов соединяются, образуя стабильную двухслойную везикулу, которая заключает внутри себя исходную каплю.

Существование такого процесса на Титане продемонстрировало бы возникновение порядка и сложности — необходимых условий для зарождения жизни. Хотя предстоящая миссия НАСА Dragonfly к Титану не будет оснащена инструментами для обнаружения таких везикул, она будет изучать состав поверхности и сможет охарактеризовать обитаемость среды этого уникального спутника Сатурна.