Ученые вновь возвращаются к одному из самых загадочных миров Солнечной системы — спутнику Сатурна Титану. Новое исследование проливает свет на его внутреннюю структуру и открывает неожиданный поворот в поисках внеземной жизни.

Cassini запечатлел естественный цветной вид ночи и дня на Титане. Дневная сторона показывает богатую органическими молекулами, туманную, дымную атмосферу Титана. (NASA/JPL/Space Science Institute)

Новое исследование предполагает, что под ледяной коркой Титана — крупнейшего спутника Сатурна — может существовать скрытый океан, способный поддерживать небольшою форму жизни. Вес этой потенциальной подповерхностной биосферы может быть не больше, чем небольшой пудель.

Иллюстрация, показывающая отдельные слои Титана, смоделированная на основе данных Кассини-Гюйгенса.

Уникальные условия Титана

В отличие от других ледяных спутников, Титан богат органикой. Здесь на поверхности формируются реки и озера из метана и этана, а сложные углеводородные молекулы выпадают дождем и накапливаются в виде плотных темных дюн. Эти органические вещества постепенно просачиваются через трещины в ледяной корке в глубинный океан.

Органика Титана находится в постоянном движении.

Подповерхностный океан: микробы и энергетика

Модель энергетических потоков предполагает, что жизнь на Титане могла бы существовать благодаря ферментации — аналогичный способ получения энергии имеются у земных бактерий Clostridia. Даже при наличии доступных органических питательных веществ, плотность микробов в океане могла бы составлять всего одну клетку на килограмм воды. Такой подход позволяет представить биосферу размером с маленькую собаку.

Биосфера весом с собаку — это не мало?

По словам исследователей, несмотря на малочисленность жизни, она может существовать на самом деле. Но найти ее было бы как искать иголку в стоге сена — только расстояния между клетками могут быть в сотни или тысячи километров.

Визуальное описание органических питательных веществ, просачивающихся в подповерхностный океан Титана.

Почему это важно: новые горизонты во внеземной жизни

Это открытие открывает новую страницу в изучении внеземной жизни. Титан — не только тело Солнечной системы, но и еще одна лаборатория, где органические процессы могут развиваться в уникальных условиях. Исследование вышло в Planetary Science Journal и представляет собой важный вклад в планетарную науку, астрофизику и физические основы формирования жизни.