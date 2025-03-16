Калифорнийская студия Faulkner Architects украсила бетонный дом площадью 1094 кв. м консолью из стойкой к атмосферным воздействиям стали, из окон которой открывается вид на Лас-Вегас. В его архитектуре задействованы долговечные материалы и традиционные методы защиты от природных особенностей пустыни — сильных ветров, сухой зимы и жаркого лета.

Особенностью этого дома является то, что он расположен вокруг внутреннего дворика, в центре которого находится квадратный бассейн. Он имеет такие же размеры, как и жилое пространство дома, что создает гармоничное единство между внутренними и внешними пространствами.

Комплекс был создан с помощью частичной выемки грунта. Этот метод позволяет создать скульптурную форму, которая гармонирует как с природным ландшафтом пустыни, так и урбанистическим ландшафтом города.

Дом расположен между Лас-Вегас-Стрип на востоке и каньоном Ред-Рок на западе. При его проектировании необходимо было учитывать климатические условия, которые и определили выбор материалов и общую форму строения.

В то же время, местное законодательство ограничивает высоту строений до 7,3 м. В результате архитекторам пришлось разместить общие пространства дома ниже уровня земли. Это почти половина площади строения.

Остальная часть комплекса — это консоль, в которой располагаются спальни. Перфорированные стальные экраны затеняют верхний уровень и помогают регулировать попадание солнечных лучей.

Такая форма защищает двор с северной и восточной стороны, позволяя воздуху проходить над водой и охлаждать жилые помещения на нижнем уровне через панорамные раздвижные окна, которые могут полностью «прятаться» в специальные карманы в стенах.

Между тем, консоль с южной стороны затеняет парковку и обозначает входную группу, которая представляет собой узкую дверь в бетонной стене. Вдоль бассейна есть затененный проход, который ведет во двор, оформленный местными растениями.

Команда объяснила, что в состав бетона полов и стен входит смесь местного песка, гравия и золы. Когда на него попадает яркий солнечный свет, он приобретает желтовато-коричневый оттенок сродни горам вдалеке.

Бетон прекрасно сочетается с оттенками меди и ржавчины состаренной стали и теплыми нейтральными тонами внутренней отделки из пиленого дуба.

На крыше установлена система солнечных батарей, а остекление, механические и осветительные системы обеспечивают высокую энергоэффективность дома в суровом климате.