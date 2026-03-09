Ассоциация агентств элитной недвижимости AREA и Гильдия Риелторов Москвы обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на сервис ЦИАН. По мнению заявителей, площадка злоупотребляет своим положением на рынке, постоянно повышая расценки и ставя профессионалов в невыгодное положение. Подробности — в распоряжении «Инка».

Стоимость размещения объявлений в Москве и области за четыре года взлетела более чем в два раза — плюс 109 процентов. Только с весны 2024-го по начало 2026-го цены поднялись в среднем на 43 процента. Месячная публикация подорожала на 55 процентов (до 2943 руб.), а отдельные услуги продвижения — на 62 процента. Повышения случались восемь раз: четыре раза в 2024-м, дважды в 2025-м и еще два в этом году.

В столичном регионе у ЦИАН фактически нет конкурентов — доля площадки превышает половину рынка. Согласно январским данным, 64 процента покупателей жилья, которые ищут варианты через интернет, в итоге находят объекты именно там. При этом сама компания тратит на свои нужды ненамного больше, чем раньше: операционные расходы выросли всего на 11 процентов.

В регионах, где ЦИАН не является монополистом, цены совсем другие. Разместить объявление в Москве выходит дороже, чем в Уфе, Казани, Красноярске или Краснодаре, — разница достигает от 89 до почти 1400 процентов.

Риелторов также возмущает, что площадка заставляет платить дважды: за само размещение и за продвижение. Если не доплатить, объявление оказывается в самом хвосте поисковой выдачи, где его никто не видит. Конкуренты ЦИАН, например RealtyMag.ru или Onrealt.ru, публикуют объявления бесплатно и не манипулируют выдачей.

Это уже не первая попытка достучаться до антимонопольной службы. В 2024 году риелторы уже жаловались на ценовую политику ЦИАН, но тогда это не помогло — с того момента площадка успела поднять тарифы еще четыре раза.

