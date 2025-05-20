Более 30 лет назад космический аппарат НАСА «Магеллан» отправился к Венере с целью исследовать ее загадочную поверхность, покрытую плотными облаками. В настоящее время, анализируя данные этой миссии, ученые выявили то, что позволяет по-новому взглянуть на эту планету и ее геологические процессы.

Большая корона Кетцальпетлатль в южном полушарии Венеры в представлении художника. Источник: NASA/JPL-Caltech/Peter Rubin

Обширные овальные формы, обнаруженные на поверхности Венеры, могут указывать на продолжающуюся тектоническую активность на планете, согласно исследованию, основанному на данных, собранных более 30 лет назад во время миссии NASA «Магеллан».

На Земле тектонические процессы, включая движение плит, непрерывно обновляют ее поверхность. В отличии от этого, на Венере нет тектонических плит, однако ее поверхность продолжает деформироваться под воздействием расплавленного материала изнутри. Ученые полагают, что аналогичные процессы могли происходить на ранней Земле до того момента, как сформировалась современная тектоника плит.

Чтобы глубже понять процессы, приводящие к деформациям на Венере, исследователи сосредоточились на объектах, известных как короны. Эти структуры могут достигать диаметра от десятков до сотен километров и считаются местами, где шлейф горячего материала из мантии поднимается к поверхностной литосфере, состоящей из коры и верхней мантии. Короны обладают овальной формой с концентрическими разломами вокруг них. На сегодня известно о существовании сотен таких корон на поверхности Венеры.

В своей работе планетологи тщательно изучают признаки активности на поверхности и под ней, которые приводят к образованию многочисленных корон на Венере. Эти образования могут дать новый взгляд на прошлое нашей планеты.

Ведущий автор исследования Гаэль Кашиоли подчеркивает, что хотя короны в настоящее время на Земле не наблюдаются, они могли существовать в ранние эпохи, когда планета еще не успела развить тектонику плит. С помощью совмещения гравитационных и топографических данных исследование предоставило новые сведения о возможных подземных процессах, которые продолжают оказывать влияние на формирование поверхности Венеры.

Гигантские структуры на поверхности Венеры, называемые коронами, продолжают формироваться под воздействием тектонических процессов. Источник: NASA/JPL-Caltech

Эти геологические образования станут объектом более глубокого изучения в рамках межпланетной миссии VERITAS, которую НАСА планирует осуществить в 2031 году. Исследования позволят получить представление о масштабах тектонической активности на второй планете Солнечной системы и выяснить, охватывает ли она всю ее поверхность, заключили планетологи.

Недавно ученые стали свидетелями поистине удивительного явления на Марсе. И единственным его «очевидцем» в прямом эфире был марсоход Perseverance. Это наблюдение открывает новые возможности для изучения ближайшего соседа Земли.