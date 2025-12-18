На Wildberries теперь можно приобрести капсульные дома, причем их можно «примерить» в дополненной реальности прямо у себя на участке. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Российский производитель «33 Богатыря» вывел на маркетплейс линейку мобильных домов, которые представляют собой готовые решения для жизни. Это не временные «бытовки», а полноценные жилые пространства, которые можно укомплектовать мебелью, системой «умный дом» и даже сауной.

Как утверждает производитель, монтаж такой капсулы занимает день, при необходимости дом можно разобрать и перевезти в другое место.

Кроме того, Wildberries внедрил технологию 3D-визуализации. В карточке товара появилась специальная иконка; нажав на нее в мобильном приложении, пользователь может через камеру смартфона разместить реалистичную 3D-модель дома на своем участке. Это позволяет оценить его размеры, внешний вид и «вписать» в существующий ландшафт до совершения покупки.