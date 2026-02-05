Видеосервис YouTube запустил функцию автоматического дубляжа роликов с английского языка для пользователей по всему миру. Теперь зрители, в том числе из России, могут смотреть англоязычный контент с синхронным переводом на русский, а также дублировать свои видео с русского на английский.

Christian Wiediger/Unsplash

Русский язык включен в перечень поддерживаемых системой. Функция работает по умолчанию и не требует дополнительных настроек со стороны пользователя. Автоматический дубляж позволяет отказаться от ручного перевода и стандартных субтитров, которые часто содержат неточности.

Технические тесты показали, что синхронизация звука и видео происходит без задержек. Однако функция доступна не для всех роликов — владельцы каналов могут отключать ее для конкретных видео или удалять определенные языковые дорожки.

Разработка инструмента велась более трех лет, первые испытания начались в середине 2023 года. В основе системы лежит нейросеть Aloud от Google, которая создает дублированную звуковую дорожку в момент загрузки видео на платформу, а не в режиме реального времени.

В текущей версии функция ориентирована на английский язык. Доступен перевод с английского на 20 языков (включая русский) и на английский — с 28 языков. При этом прямое преобразование между другими языковыми парами, например с корейского на русский, пока не реализовано.

