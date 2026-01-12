В Беверли-Хиллз состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». Вечер принес безоговорочный триумф режиссеру Полу Томасу Андерсону и его комедии «Битва за битвой»: картина была отмечена четырьмя статуэтками, включая награды за лучший фильм в жанре комедии или мюзикла, лучшую режиссуру и лучший сценарий. В этой же ленте актриса Теяна Тейлор получила звание лучшей исполнительницы роли второго плана.

В категории драмы лучшим фильмом года была признана картина Хлои Чжао «Гамнет», а ее звезда, Джесси Бакли, удостоилась награды как лучшая драматическая актриса.

Настоящим открытием вечера стал мини-сериал Netflix «Переходный возраст», завоевавший четыре награды, в том числе в номинации «Лучший мини-сериал». Его актер Оуэн Купер, получивший звание лучшего актера второго плана в мини-сериале, стал самым юным лауреатом «Золотого глобуса» в истории.

В актерских категориях также отличились Вагнер Моура, получивший награду как лучший драматический актер за роль в бразильском триллере «Секретный агент» (эта же картина победила в категории «Лучший международный фильм»), и Тимоти Шаламе, обошедший Леонардо Ди Каприо в жанре комедии и удостоенный награды за роль в «Марти Великолепном».

Полный список победителей в основных номинациях:

Кино

Лучший драматический фильм — «Гамнет», режиссер Хлоя Чжао.

Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия — «Битва за битвой», режиссер Пол Томас Андерсон.

Лучший международный фильм — «Секретный агент».

Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов».

Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой».

Лучший сценарий — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой».

Лучший драматический актер — Вагнер Моура, «Секретный агент».

Лучшая драматическая актриса — Джесси Бакли, «Гамнет».

Лучший актер в мюзикле или комедии — Тимоти Шаламе, «Марти Великолепный».

Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Роуз Бирн, «Я бы тебя пнула, если бы могла».

Лучший актер второго плана — Стеллан Скарсгард, «Сентиментальная ценность».

Лучшая актриса второго плана — Теяна Тейлор, «Битва за битвой».

Телевидение

Лучший драматический телесериал — «Больница Питт».

Лучший актер в драматическом сериале — Ноа Уайли, «Больница Питт».

Лучшая актриса в драматическом сериале — Рэй Сихорн, «Одна из многих».

Лучший сериал в жанре мюзикла или комедии — «Киностудия».

Лучший актер в музыкальном или комедийном сериале — Сет Роген, «Киностудия».

Лучшая актриса в музыкальном или комедийном сериале — Джин Смарт, «Хитрости».

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — «Переходный возраст».

Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме — Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса».

Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме — Стивен Грэм, «Переходный возраст».

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Эрин Доэрти, «Переходный возраст».

Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Оуэн Купер, «Переходный возраст».

В ходе церемонии был отмечен исторический прецедент: впервые «Золотой глобус» был вручен подкасту. Награду в этой категории получил проект Эми Полер Good Hang with Amy Poehler.

