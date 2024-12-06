По данным китайских государственных СМИ, в центральном Китае обнаружено месторождение высококачественной золотой руды. Оно содержит около 1 тыс. метрических тонн драгоценного металла. Это открытие, оцениваемое примерно в $83 млрд, считается крупнейшим из когда-либо обнаруженных месторождений золота.

Геологическое бюро провинции Хунань объявило об обнаружении 40 золотых жил на глубине 2 км в северо-восточном уезде Хунань Пинцзян. Предполагается, что только в этих жилах содержится 300 метрических тонн золота. 3D-моделирование позволяет предположить, что дополнительные запасы могут быть обнаружены на глубине до 3 км.

«Во многих пробуренных кернах горных пород было обнаружено видимое золото», — говорит геолог бюро Чэнь Рулин. Образцы кернов показывают, что в каждой метрической тонне руды может содержаться до 138 гр золота. По словам исследователя, это очень высокий уровень качества, учитывая, что руда, добытая в подземных шахтах, считается высокосортной, если содержит более 8 граммов.

Китай уже занимает доминирующее положение на мировом рынке золота, запасы которого, как считается, превышают 2 тыс. тонн, а на долю горнодобывающей промышленности страны в 2024 году приходилось около 10% мировой добычи. Новое открытие способствовало дальнейшему повышению и без того стремительно растущих цен на золото, поскольку спрос на этот ресурс продолжает увеличиваться на фоне глобальной неопределенности.

Эксперты расходятся во мнениях, был ли достигнут пик добычи золота. Судя по последним находкам, до исчерпания экономически выгодных запасов может быть еще далеко. Пробы керна, взятые по периферии участка в Хунане, позволяют предположить, что месторождение может простираться даже дальше, чем первоначальные прогнозы.

В марте охотник за сокровищами в Англии нашел, по оценкам, самый большой золотой самородок, когда-либо найденный в этой стране. А два месяца назад ученые из Австралии обнаружили новый механизм, который может привести к образованию золота, если сейсмическая активность землетрясений действительно играет роль в создании крупных самородков.

Помимо того, что ученые узнают больше о том, как золото образуется естественным путем, они также исследуют новые возможности для видоизменения драгоценного ресурса. В исследовании, опубликованном в апреле, сообщается о создании нового вида двумерного золота под названием «голден». Оно состоит всего из одного слоя атомов в высоту, который обладает некоторыми интересными свойствами, не встречающимися в трехмерной форме золота.

Ранее исследователи из Университета Хельсинки разработали устойчивые методы растворения благородных металлов. Они испытали органические растворители на измельченных электронных отходов и успешно извлекли содержащиеся в них золото и медь.