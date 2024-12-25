Ежегодно только в США рак прямой кишки диагностируют более чем у 46 тыс. человек. Многообещающий препарат для лечения рака достарлимб стал еще на один шаг ближе к широкому распространению. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) присвоило ему статус прорывного терапевтического средства, который в случае успеха ускорит его выход на рынок.

Достарлимб (торговое название Jemperli) получил замечательные результаты испытаний еще в июне. Принцип действия Достарлимба основан на антителах, блокирующих рецептор программируемой смерти-1 (PD-1). Препарат полностью уничтожает опухоли рака прямой кишки без необходимости хирургического вмешательства, лучевой терапии или химиотерапии.

Эффективная иммунотерапия могла бы изменить жизнь пациентов с раком прямой кишки, поскольку нынешние методы лечения часто приводят к целому ряду негативных последствий, включая потерю фертильности и недержание мочи.

«Сегодняшнее обозначение, основанное на беспрецедентной частоте 100% клинических полных ответов на лечение достарлимбом, о которой сообщалось на сегодняшний день, позволяет изменить парадигму лечения пациентов с местно-распространенным раком прямой кишки dMMR/MSI-H, которые сталкиваются с долгосрочными негативными последствиями для качества жизни», — заявил Хешам Абдулла, старший вице-президент по исследованиям и разработкам компании GlaxoSmithKline (GSK).

Программа Breakthrough Therapy Designation (прорывное терапевтическое средство — прим.ред.) предназначена для ускоренного продвижения новых препаратов. Эти средства лечат серьезные заболевания, для которых не существует других сопоставимых методов терапии. По состоянию на июнь 2024 года FDA получило более 1,5 тыс. заявок на получение этого статуса, и только 587 из них были удовлетворены. Так же было и в предыдущие годы, в течение которых было одобрено около 30% – 40 % заявок.

За действием препарата пристально следят онкологи по мере его испытаний на пациентах с раком прямой кишки в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering. Достарлимб уничтожил опухоли пациентов, и о рецидивах до сих пор не сообщается.

После первоначального отчета о 24 пациентах MSK обновил результаты, включив в них 42 участника. Все они чувствуют себя хорошо, и повторных признаков заболевания у них нет. Побочные эффекты были довольно слабыми и хорошо переносились.

«Это новое лечение также оказалось очень стойким. Большинство людей, участвующих в испытании, не страдают от заболевания уже как минимум год, а первые участники остаются здоровыми до четырех лет и более. Показатель успешности составляет 100%», — — сказала гастроинтестинальный онколог MSK Андреа Черчек.

Показатель «100% клинического полного ответа» определяется как полный патологический ответ или отсутствие признаков опухоли по результатам магнитно-резонансной томографии, эндоскопии и цифрового ректального исследования.

Статус «прорыва в терапии» — это вторая номинация FDA для препарата достарлимб, предназначенного для лечения местнораспространенного рака прямой кишки dMMR/MSI-H. В январе 2023 года он получил статус «Быстрый путь». Теперь ему предстоит пройти дальнейшие испытания и более оперативное рассмотрение при содействии FDA, что ускорит процесс. В случае успеха на этом этапе он может поступить в открытый доступ примерно на три года раньше, чем препараты, не являющиеся прорывными.

Ранее стало известно, что недорогой антидепрессант может помочь в лечении самого агрессивного и опасного рака мозга — глиобластомы. Исследования на образцах человеческих тканей и моделях мышей показали, что модулятор серотонина, одобренный FDA, эффективно подавляет рост опухоли. Препарат не излечивает, но может улучшить состояние пациентов.