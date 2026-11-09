Медиа для предпринимателей «Инк» в рамках спецпроекта с комьюнити-агентством «В одно рукопожатие» запустило карту бизнес-сообществ, которая помогает выбрать деловое окружение по отрасли, географии и условиям вступления. В каталоге собраны 142 проекта: клубы собственников с отбором, профессиональные объединения, технологических сообществ, клубы по интересам и многие другие.

Нетворкинг не всегда заканчивается полезными знакомствами. В одном сообществе участники ищут инвесторов, в другом — обсуждают отраслевые проблемы, в третьем — обмениваются опытом управления или находят партнеров. При этом заранее понять, кто туда входит, платное ли участие и насколько сложно присоединиться, бывает непросто.

Чтобы упростить поиск, «Инк» объединил бизнес-сообщества в одном каталоге. В нем шесть категорий:

бизнес-клубы с отбором,

открытые предпринимательские сообщества,

профессиональные и отраслевые объединения,

проекты в сфере технологий и инвестиций,

сообщества выпускников и участников образовательных программ,

клубы вокруг культуры и общих интересов.

Самые многочисленные категории — клубы с отбором, в которых представлены 50 проектов, и профессиональные и отраслевые сообщества — 40. Еще 19 объединений связаны с технологиями, стартапами и инвестициями, 15 относятся к открытым бизнес-сообществам.

В карте представлены «Атланты», ClubFirst, «Деловар», Forbes Club, сообщества выпускников Школы управления Сколково и бизнес-клуб ВШЭ. Есть и объединения для специалистов конкретных отраслей: например, HR Digital Club, сообщество ИТ-экспортеров ExportNow, Ассоциация глэмпингов России и клуб специалистов по информационной безопасности фармацевтических компаний «Фармакод».

География не ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом. В каталоге есть проекты из Калининграда, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска и других городов, а также международные сообщества.

Большинство проектов совмещают онлайн-общение с очными встречами: таких в карте 103. Еще 32 сообщества работают офлайн, семь — только онлайн.

Как выбрать себе сообщество

Для каждого проекта собраны описание, география, численность участников, формат работы и условия вступления. Можно узнать, достаточно ли заполнить анкету, потребуется ли собеседование или приглашение действующего участника, нужно ли предварительно пройти обучение или посетить мероприятия. В карточках также указано, платное ли членство, и размещены ссылки на сайты, социальные сети и формы заявок.

Требования для включения различаются. Одни сообщества открыты для начинающих предпринимателей и самозанятых, другие ориентируются на собственников с определенным оборотом бизнеса, управленческим опытом или профессиональной специализацией.

Важно, что закрытый формат не обязательно означает дорогое членство или обязательный взнос. Например, в «Закрытый клуб предпринимателей» принимают с одобрения двух действующих участников, но членского взноса нет: расходы на встречи участники делят между собой.

Деловое сообщество может быть не только местом для знакомств, но и способом обмениваться практическим опытом, искать партнеров и обсуждать задачи с людьми, которые сталкиваются с похожими проблемами. Однако польза зависит от состава участников, специализации клуба и формата общения.

Карта «Инка» позволяет сравнить проекты по этим параметрам и условиям вступления, прежде чем тратить время на встречи или оформлять членство. Предприниматель может искать как клуб собственников своего масштаба, так и отраслевое объединение или сообщество, где деловые связи возникают вокруг общих интересов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.