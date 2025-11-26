В российской ИТ-сфере фальсификация опыта в резюме превратилась из единичных случаев в массовое явление. С этим сталкиваются абсолютно все опрошенные компании (99%), причем для 64% это — регулярная практика, показали результаты совместного исследования «Киберпротекта», Хабр Карьеры и HR-Клуба АПКИТ, с которыми ознакомилась «Газета. Ru».

Если раньше работодатели отмечали единичные случаи, то сегодня ситуация стала системной: 35% компаний выявляют завышение опыта несколько раз в неделю, а еще 31% сталкиваются с этим ежемесячно.

Наиболее остро проблема стоит в разработке и телекоммуникациях, где высокая конкуренция и завышенные требования работодателей подталкивают соискателей к обману.

Согласно исследованию «накрутка» проявляется в приписывании чужих достижений и компетенций (81%), преувеличении реального стажа работы (77%), указании компаний, в которых кандидат не работал (68%), а также в полностью вымышленных резюме (48%).

Кроме того, для маскировки активно используется опыт на фрилансе, который крайне сложно проверить, а также ссылки на закрытые проекты или иностранные компании.

Работодатели фиксируют использование нейросетей для прохождения интервью (27%), «наставников», которые подсказывают ответы в реальном времени (24%), публичных баз вопросов и записей собеседований (19%), специальных приложений, генерирующих ответы во время видеозвонка (13%).

Как выявляют обман и где грань допустимого?

Как показали результаты опроса, большинство несоответствий вскрывается на ранних этапах:

● при анализе резюме — 23%;

● во время первых переговоров — 25%;

● на первом интервью — 29%.

Главными маркерами фальсификации рекрутеры называют:

● несоответствие в деталях при уточняющих вопросах (27%);

● неуверенные ответы на технические вопросы (23%);

● расхождения с данными в открытых источниках (GitHub, LinkedIn) — 16%.

Несмотря на то, что 65% компаний считают «накрутку» недопустимой, 35% готовы закрыть на это глаза, если кандидат успешно выполняет задачи. Для трети рынка такое поведение стало вынужденной «формой адаптации» к завышенным и часто нереалистичным требованиям работодателей.

В исследовании приняли участие 1 тыс. российских ИТ-компаний.