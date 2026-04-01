ВТБ зафиксировал десятикратный рост числа клиентов малого бизнеса на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (автоУСН) с начала 2026 года. За этот период на режим перешли более 75 тыс. новых и действующих клиентов банка. Подробности — в распоряжении «Инка».

Индивидуальные предприниматели выбирают автоУСН вдвое чаще, чем ООО, подсчитали в банке. Более чем в половине случаев у перешедшего на режим предпринимателя в штате всего один сотрудник — режим явно ориентирован на микробизнес, который работает почти всегда на одном человеке.

По отраслям лидирует торговля — на розницу и опт приходится 30% переходов. Следом идут сфера услуг — кафе, салоны красоты, автосервисы — с долей 23%, и строительство с недвижимостью — 12%. По активности регионов в топ-10 вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Крым и Севастополь, а также Ростовская область.

Данные банка вписываются в общий рыночный тренд. По данным ФНС, к декабрю 2025 года автоУСН применяли более 41,5 тыс. предпринимателей, а еще свыше 14 тыс. подали уведомления о переходе с 1 января 2026 года. В отдельных регионах рост числа плательщиков превысил 12 раз год к году.

Популярность режима объясняется прежде всего снижением административной нагрузки: при автоУСН не нужно сдавать декларации, расчеты по страховым взносам и форму 6-НДФЛ — налог рассчитывает сама ФНС на основе данных кассы и банка. Страховые взносы за себя и сотрудников платить не нужно. Ставки — 8% на «Доходы» и 20% на «Доходы минус расходы».

Дополнительным стимулом стало ужесточение условий на обычной УСН: с 2026 года порог выручки для освобождения от НДС снижается — сначала до 20 млн руб., затем до 15 млн в 2027-м и до 10 млн в 2028-м. При этом на автоУСН лимит дохода остается прежним — 60 млн руб. без НДС до конца эксперимента в 2027 году.

Режим подходит не всем: численность сотрудников не должна превышать пяти человек, все расчеты ведутся только через уполномоченные банки, зарплата — исключительно безналом. Если бизнес вырастет за пределы этих ограничений, придется менять режим — причем задним числом с начала месяца, в котором лимит был превышен.

В ВТБ считают, что автоУСН потенциально подходит для 70% представителей малого бизнеса.

«Он решает две ключевые задачи: оптимизирует фискальную нагрузку и помогает перенаправить ресурсы с административных задач на развитие бизнеса», — отметил старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

