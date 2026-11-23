Совладелец DNS Дмитрий Алексеев попал под трехлетнее ограничение на регистрацию юридических лиц. Поводом стала претензия налоговой к сведениям об одной из принадлежащих ему организаций. Сам предприниматель утверждает, что проблема возникла после проверки адреса помещения, в котором в тот момент ремонтировали офис.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Запрет распространяется на период с 11 ноября 2026 года по 11 ноября 2029-го. В ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности информации об ООО «Восток центр», единственным владельцем которого является Алексеев. Компания занимается посреднической деятельностью при оптовой продаже компьютерной техники, телекоммуникационного и офисного оборудования.

О возникших сложностях Алексеев, по его словам, узнал из сообщений СМИ. Позднее он разобрался в обстоятельствах проверки и связал претензии с тем, что инспекторы не обнаружили компанию по адресу регистрации. В это время, как пояснил предприниматель в Telegram, в одном из помещений DNS шли ремонтные работы.

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Алексеев рассчитывает в ближайшее время снять вопросы налоговой. Он также подчеркнул, что произошедшее не должно повлиять на его деятельность.

«Мы добросовестные налогоплательщики во всей своей деятельности и конструктивно взаимодействуем с налоговой», — написал бизнесмен.

Решение ФНС не распространяется на уже работающие организации и не означает запрета на ведение бизнеса. По закону налоговая вправе отказать в регистрации новых юрлиц тем, кто ранее руководил компанией или имел в ней контролирующую долю, если в отношении этой организации в ЕГРЮЛ внесена отметка о недостоверности сведений. В данном случае основанием послужила запись о «Восток центре».

Доля Алексеева в группе DNS составляет 44,3%. В рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2026 год он занял 92-е место. Издание оценило его состояние в $1,6 млрд.

В числе других публичных персон, столкнувшихся с подобными мерами, — блогер Оксана Самойлова и журналистка Ксения Собчак. Для Самойловой ограничение будет действовать до сентября 2029 года: оно связано с недостоверными сведениями об адресе ООО «Семми бьюти». Собчак не сможет регистрировать новые юрлица до 29 октября 2029 года из-за записи в реестре о компании ООО «Ши», связанной с ресторанным бизнесом.

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