Марсоход NASA Perseverance обнаружил множество древних камней на краю кратера Езеро. Некоторые из них, возможно, существуют уже миллиарды лет и подвергались воздействию воды. Ученые, преодолевшие трудности с отбором образцов, с нетерпением ждут, какие данные смогут предоставить эти находки.

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На краю кратера Езеро марсоход NASA изучает то, что ученые называют сокровищницей уникальных скальных образований. Эти валуны и слоистые поверхности предоставляют важные сведения о древней истории Марса, о его изменениях с течением времени и о возможности существования микробной жизни в прошлом.

С начала января Perseverance собрал образцы керна из пяти различных пород и успешно поместил три из них в пробирки для потенциального возвращения на Землю. Ровер также детально проанализировал семь горных пород и использовал лазер для исследования 83 образцов на расстоянии. Это самый быстрый темп научной работы с момента посадки марсохода на Марс более четырех лет назад.

В настоящее время он исследует склон высотой 445 футов, названный холмом «Ведьмы Хейзел», где разнообразие горных пород оказалось значительно больше, чем ожидали ученые.

Кэти Стэк Морган, научный сотрудник проекта Perseverance из NASA, отметила, что эта область интересна своим бурным прошлым: здесь видны осколки расплавленных пород, выброшенных в результате древних метеоритных столкновений, в том числе, возможно, и того, который создал сам кратер. Perseverance также обнаружил породы, сформированные под воздействием воды, рядом с теми, что оставались сухими на протяжении миллиардов лет.

Первый марсианский образец

28 января марсоход Perseverance собрал первый образец породы с края кратера, получивший название «Серебряная гора». Порода, из которой был взят этот образец, известна как «Мелкая бухта» и, по оценкам ученых NASA, сформировалась не менее 3,9 миллиарда лет назад — в ноахский период, считающийся самым ранним на Марсе. Ученые предполагают, что порода могла быть разрушена и перекристаллизована в результате древнего столкновения с метеоритом.

Примерно в 110 метрах от места отбора проб находится обнажение породы, привлекшее внимание научной группы: оно содержит магматические минералы, кристаллизовавшиеся из магмы глубоко в коре Марса. Кристаллы этих пород сохраняют информацию о времени их формирования. После двух неудачных попыток бурения из-за рыхлой структуры породы, марсоход переместился на 160 метров к другому объекту, получившему название «Плоскогорье».

Данные с марсохода показывают, что плато в основном состоит из серпентина — минерала, который образуется при взаимодействии воды с железо-магниевыми породами. Этот процесс, называемый серпентинизацией, изменяет структуру породы, что может привести к ее расширению и появлению трещин. В результате на поверхности планеты выделяются водород и метан, а также углекислый газ. На Земле подобные породы служат средой обитания для микробных сообществ.

Проблема герметизации

Кайл Каплан, инженер-робототехник из Лаборатории реактивного движения, рассказал о проблеме герметизации, возникшей ранее, когда порошкообразная порода в верхней части трубы мешала добиться эффективной герметизации. В ходе работы с «Плоскогорьем» команда приложила все усилия: за 13 сол (марсианских дней) они 33 раза использовали инструмент для очистки верхней части трубы и предприняли восемь попыток герметизации. Иногда им приходилось выполнять маневр щелчка несколько раз, чтобы достичь успеха.

Во время маневра «щелчок» манипулятор марсохода прижимает трубку к стенке, вызывая ее вибрацию для очистки. 2 марта сочетание «щелчков» и «щеток» позволило Perseverance запечатать образец породы с серпентином. Восемь дней спустя он без проблем запечатал третий образец породы с поверхности скалы «Главная река», которая показала уникальные чередующиеся светлые и темные полосы.

Новые горизонты для марсохода Perseverance

После сбора образцов в районе Мейн-Ривер марсоход продолжил исследование холма «Ведьмы Хейзел», проанализировав три новых скалистых обнажения: «Бухту Салли», «Пруд Денниса» и «Гору Перл».

Стэк отметила, что последние четыре месяца были весьма продуктивными, и холм «Ведьмы Хейзел» может предоставить еще больше информации. В настоящее время они используют собранные данные, чтобы определить, стоит ли и где брать следующий образец с края кратера.

Марсоход NASA Perseverance является важным элементом миссии «Марс-2020», целью которой является исследование Красной планеты в рамках общей стратегии по исследованию Луны и Марса.

Он изучает геологию и климат Марса, помогая ученым понять историю планеты и ее потенциал для поддержания жизни. Кроме того, Perseverance впервые собирает и хранит образцы марсианской породы для будущей миссии по возвращению образцов на Землю, осуществляемой совместно с Европейским космическим агентством.

Ранее марсоход Curiosity NASA нашел крупнейшие органические молекулы на Марсе, возможно, это фрагменты жирных кислот, что указывает на прежние условия для сложной химической эволюции и возможной жизни. Хотя происхождение этих молекул неясно, их сохранность и размер вселяют надежды на обнаружение биосигнатур в будущих миссиях, включая возвращение образцов на Землю.