Астрономы опубликовали девять впечатляющих рентгеновских снимков, полученных с помощью обсерватории Chandra X-ray Observatory в сочетании с данными от James Webb Space Telescope и Hubble Space Telescope. Эти изображения позволили по-новому взглянуть на галактики, черные дыры, области звездообразования и другие удаленные астрономические объекты.

Спиральная галактика NGC 2146, НАСА

Обновленная подборка, собранная благодаря рентгеновскому телескопу Chandra, который функционирует с 1999 года, дает возможность рассмотреть структуры внешнего космоса через призму высокоэнергетического излучения.

В то время как телескоп Hubble фокусируется на видимом спектре, а James Webb наблюдает за космосом в инфракрасном диапазоне, Chandra специализируется исключительно на рентгеновском излучении, которое возникает в наиболее активных и горячих областях Вселенной.

Комбинируя данные от этих трех космических телескопов, ученые получают более полную картину, охватывая разные участки электромагнитного спектра и углубляя понимание физики процессов, происходящих в астрофизике и экстрагалактической астрономии.

Благодаря Chandra становится возможным зафиксировать события с высокой температурой — такие как остатки сверхновых, газовые скопления, а также излучение, исходящее от активных черных дыр. На изображениях рентгеновское свечение отображено розовыми и фиолетовыми цветами.

Источник: Chandra, НАСА

На верхней панели изображений можно увидеть N79 (слева) — область интенсивного звездообразования в галактике-спутнике Млечного Пути — Большом Магеллановом Облаке. Снимок показывает пылающий горячий газ, сформированный мощными молодыми звездами. В центре — спиральная галактика NGC 2146, где наблюдаются потоки от сверхновых и звездные ветра. Справа — IC 348, еще одна область формирования звезд, с множеством рассеянных светил, окруженных космической пылью.

В среднем ряду представлены две спиральные галактики — M83 (слева) и NGC 1068 (справа). Последняя демонстрирует мощное рентгеновское излучение, вызванное сверхмассивной черной дырой, из которой вырываются потоки газа со скоростью до 1,6 млн км/ч. В центре — Messier 82 (M82), одна из самых ярких звездообразующих галактик, где интенсивный звездный «взрыв» приводит к выбросам перегретого газа.

Нижняя панель демонстрирует NGC 346 (слева), молодое скопление с тысячами недавно сформированных звезд, окруженных остатками взрыва звезды. В центре — IC 1623, система, в которой происходит слияние галактик, порождающее яркие области звездообразования. Справа — Вестерлунд 1, одно из самых массивных звездных скоплений вблизи Земли, излучающее мощные рентгеновские потоки.

Эти снимки демонстрируют возможности современной наблюдательной астрономии и помогают исследователям лучше понять динамику формирования звезд, развитие галактик, эволюцию астрономических объектов и взаимодействие материи в экстремальных условиях внешнего космоса.