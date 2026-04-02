NASA впервые за 54 года отправило астронавтов к Луне в рамках миссии Artemis II. Однако долгожданный старт омрачился серией технических неполадок, включая сбой в системе связи и поломку космического туалета.

NASA/YouTube

Запуск гигантской ракеты Space Launch System (SLS) с капсулой Orion состоялся 1 апреля с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Экипаж из четырех человек отправился в 10-дневную миссию. Главная цель — совершить облет Луны без высадки на поверхность, чтобы протестировать системы жизнеобеспечения и полетные процедуры перед полноценным прилунением, которое запланировано на 2028 год.

Несмотря на успешный старт, на борту возникли проблемы. Глава NASA Джаред Айзекман на послестартовой пресс-конференции подтвердил, что центр управления полетами на Земле на несколько минут потерял голосовую связь с экипажем. Сбой произошел при переключении сигнала между передатчиками. Кроме того, астронавты не смогли включить систему управления отходами — космический туалет. Представители агентства заверили, что проблемы оперативно решаются, а экипаж находится в безопасности и хорошем настроении.

Трудностям в космосе предшествовали заминки на Земле. Заместитель главы NASA Амит Кшатрия сообщила, что старт пришлось отложить на 10 минут из-за аномальных температурных показателей в системе аварийного спасения экипажа. Инженерам пришлось экстренно переключиться на резервное оборудование, оставшееся со времен программы Space Shuttle. Также была зафиксирована кратковременная проблема с телеметрией капсулы.

В состав экипажа исторической миссии вошли командир Рид Уайсмен, пилот Виктор Гловер (первый темнокожий астронавт, отправившийся к Луне), специалист Кристина Кук (первая женщина в лунной миссии) и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Возвращение капсулы ожидается 10 апреля — она должна войти в атмосферу на рекордной скорости и приводниться в Тихом океане недалеко от побережья Сан-Диего.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.