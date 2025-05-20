Может ли космическая погода, и в частности активность Солнца, оказывать влияние на формирование человеческого интеллекта? Этот интригующий вопрос, находящийся на стыке биологии окружающей среды и когнитивного развития, стал предметом недавнего исследования. Ученые попытались обнаружить возможную связь между явлениями солнечной активности и различными показателями интеллектуального потенциала человека.

В центре исследования оказалась гипотеза о том, что изменения в атмосферной радиационной экологии, модулируемые космической погодой, могут воздействовать на развитие человеческого познания. Для количественной оценки влияния высокоэнергетических солнечных протонных событий на земную атмосферу был введен новый показатель — Индекс протонных вспышек (PFI).

Странная взаимосвязь

Используя системный сравнительный анализ междисциплинарных наборов данных, исследователи обнаружили поразительные корреляции. Была выявлена сильная корреляция (коэффициент r = 0.98) между числом родившихся Нобелевских лауреатов и отношением совокупной величины мощных Форбуш-понижений (резких спадов интенсивности галактических космических лучей) к PFI.

Схожая закономерность (r = 0.76) наблюдалась и при анализе положительных и отрицательных тенденций среднего популяционного IQ (так называемый эффект Флинна). Эти данные были основаны на известных тестах интеллекта, проводившихся на протяжении нескольких десятилетий в разных странах. Важно отметить, что в обоих случаях значимые ассоциации отсутствовали, если не учитывался пренатальный период и использовались традиционные данные о солнечных циклах, основанные на количестве солнечных пятен.

Эти результаты позволяют предположить, что радиационные паттерны в атмосфере, вызванные специфическими солнечными и галактическими космическими лучами, могут действовать как средовые стрессоры. Эти стрессоры, в свою очередь, потенциально влияют на формирование нейронных цепей во время пренатального развития.

Солнечный интеллект

Хотя точные биологические механизмы такого влияния остаются неясными, обнаруженные корреляции закладывают предварительную развитии мозга человека. Это открывает новое поле для исследований.

Помимо анализа исторических данных, в работе также предпринята попытка спрогнозировать тенденции IQ для когорт, родившихся с 1992 по 2017 год. Кроме того, исследуется возможный дополнительный вклад в биологические эффекты от каскадов вторичных частиц в атмосфере, возникающих из-за галактических космических лучей.

Эта междисциплинарная работа призывает к дальнейшим исследованиям роли факторов космической среды в формировании человеческого интеллекта. Полученные данные, хоть и являются корреляционными и не доказывают прямой причинно-следственной связи, указывают на потенциально важные, но малоизученные аспекты взаимодействия человека и космоса.

Необходимо подчеркнуть, что корреляция сама по себе не устанавливает причинность. Однако столь высокие коэффициенты корреляции, полученные с учетом специфических временных сдвигов и новых индексов солнечной активности, заслуживают пристального внимания и дальнейшего изучения для подтверждения или опровержения этой интригующей гипотезы.