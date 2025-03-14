Наиболее эффективным стимулом для работника, бесспорно, является денежное поощрение. Но когда только дополнительного финансирования для улучшения работы не хватает, следует применять другие, в том числе психологические способы мотивации. Об этом «Инк.» рассказала предприниматель, наставник по бизнесу, совладелец и директор стоматологической и бьюти-клиники Avroraclinic Лиана Давидян.

«Чтобы мотивировать сотрудников, необходимо глубже понимать их индивидуальные особенности, потребности и мотивы. Здесь на помощь приходят знания психологии и методы экспресс-диагностики», — отметила она.

Например, если потратить время и создать «идеальный профиль» сотрудника для решения задач, то как минимум на этапе найма будет сэкономлено время на абсолютно не подходящем кандидате, несмотря на его впечатляющее резюме.

Полный текст колонки «Психология влияния: как использовать принципы психологии для эффективного убеждения и мотивации сотрудников?» читайте в «Инк.» после 18:00 мск.