Глава Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова сообщила, что компания ведет переговоры о покупке «Медиалогии», занимающуюся мониторингом соцсетей и СМИ. По ее словам, новый актив является лидером в «управлении репутацией».

Национальной Медиа Группе принадлежат каналы СТС и РЕН ТВ, мультимедийный инфоцентр «Известия», онлайн-кинотеатр Wink и ряд других активов. «Медиалогия» является разработчиком автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа в режиме реального времени.

На данный момент компания осуществляет автоматический мониторинг около 250 тыс. платформ, среди которых более 2,5 млрд аккаунтов соцмедиа. Также она анализирует цитируемость СМИ, представляет медиарейтинги соцсетей, представителей власти, вузов, театров, музеев, фильмов и сериалов и многих других сфер.

По данным «Медиалогии», она обрабатывает более 500 тыс. сообщений СМИ и 100 млн сообщений соцмедиа в сутки.

Баланова сообщила, что НМГ поставила цель стать «лидером на рынке информации и развлечений». Для этого холдинг рассматривает медиа-сферы, в которых «медиаэкспертиза может дать конкурентное преимущество».

По мнению главы Группы, «Медиалогия» является лучшей компанией на рынке мониторинга информации и новостей. Кроме того, она оценила ее как одного из лидеров «управления репутацией и информационными рисками».

Баланова сообщила, что переговоры идут о полной покупке бизнеса, но детали и условия сделки не раскрываются.

О потенциальных рисках недовольства медиаиндустрии, связанных с тем, что индекс цитируемости «Медиалогии» может оказаться под контролем одной из ведущих медиагрупп, Баланова пояснила, что компания разработала «понятную» и хорошо знакомую рынку методику, которая отличается гораздо большей прозрачностью по сравнению с «Индексом Кинопоиск Pro», оценивающим спрос на фильмы и сериалы.