Первый месяц 2026 года отметился ажиотажным спросом на ипотечное кредитование. Согласно статистике платформы «Авито Недвижимость», число обращений в специализированном сервисе увеличилось на 30% по сравнению с январем 2025-го. Количество отправленных в банки заявок выросло на 13% в годовом исчислении, а относительно декабря минувшего года показатель подскочил на 43%. Подробности — в распоряжении «Инка».

Grant/Unsplash

В новостройках доля ипотечных покупок достигла 80%, что на 29 процентных пунктов (п.п.) выше прошлогоднего уровня и на 3 п.п. превышает декабрьские значения. Аналитики платформы отмечают, что последний раз столь высокая доля кредитных средств фиксировалась весной 2024-го накануне завершения программы льготной ипотеки.

Эксперты проводят параллели с той ситуацией: покупатели торопились заключить сделки до корректировки параметров «Семейной ипотеки», вступившей в силу с 1 февраля.

География спроса: Москва в лидерах, Петербург в минусе

Наибольший прирост ипотечных сделок продемонстрировала столица. В пределах МКАД доля кредитных покупок выросла с 65 до 71%, на территории Новой Москвы — с 87 до 91%.

Динамика в других регионах выглядела следующим образом:

— Подмосковье — рост с 82 до 84%.

— Краснодарский край — с 84 до 87%.

— Свердловская область — с 73 до 77%.

— Ростовская область — с 83 до 86%.

Санкт-Петербург оказался единственным крупным регионом, где зафиксировано падение показателя — с 71 до 67%. В Ленинградской области доля осталась на уровне 75%.

Факторы роста

Руководитель направления ипотечных продуктов «Авито» Артур Ахметов пояснил, что на повышение спроса повлиял комплекс причин. Долгосрочный тренд связан со снижением рыночных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ, что повышает доступность кредитов и возвращает интерес отложенного спроса.

Краткосрочный всплеск эксперты объясняют сезонным фактором: в праздничные дни у граждан появилось время для изучения предложений банков. Дополнительным стимулом стало стремление оформить «Семейную ипотеку» на прежних условиях до февральских изменений.

При этом количество одобренных заявок на новостройки в январе сократилось на 10%, а уровень одобрения упал на 8%. В компании это связывают с меньшим числом рабочих дней из-за праздников и перенастройкой банковских процессов под новые правила.

На вторичном рынке доля ипотечных сделок в январе составила 29%, повторив декабрьский результат и превысив прошлогодний на 12 п.п. Число переходов к заполнению анкет выросло на 34,5% в годовом выражении. Аналитики связывают это с уменьшением ставок по рыночным программам кредитования.

