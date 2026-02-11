В январе самыми высокооплачиваемыми вакансиями на российском рынке труда стали позиции для сварщиков, специалистов по данным и DevOps-инженеров. Руководитель исследовательского направления hh.ru Мария Игнатова сообщила, что медианная предлагаемая зарплата в этих профессиях составила 267,3 тыс. руб., 250 тыс. руб. и 216,8 тыс. руб. соответственно.

Rob Lambert/Unsplash

В первую пятерку наиболее оплачиваемых специальностей также вошли агенты по недвижимости с медианным предложением в 203 тыс. руб. и геологи с доходом в 197,9 тыс. руб. Как отметила представитель hh.ru, уровень предлагаемых зарплат для этих профессий в среднем в 2,5–3 раза превышает общероссийскую медиану, которая в январе достигла 81 310 руб..

Эксперт подчеркнула, что в лидеры по доходам традиционно попадают дефицитные специальности, а также профессии, связанные с вахтовым методом работы или сложными климатическими условиями.

Одновременно с этим рынок труда демонстрирует значительный рост количества высокооплачиваемых предложений. В январе 2026 года соискателям было доступно около 160 тыс. вакансий с заработной платой выше 200 тыс. руб., что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

