Каждая десятая успешная кибератака на российский малый и средний бизнес приходится на небольшие ИТ-компании, а наиболее часто среди предприятий МСП страдают операторы связи. При этом примерно семь из десяти успешных целевых атак нарушают работу компаний, следует из исследования Positive Technologies.

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За период с октября 2025 года по сентябрь 2026 года специалисты насчитали 197 успешных киберинцидентов против малого и среднего бизнеса. Это около 42% от 473 успешных атак на компании всех размеров. В нападениях на МСП участвовали как минимум 50 хакерских группировок. Если добавить массовые атаки, затрагивающие в том числе крупные предприятия, доля инцидентов с нарушением основной деятельности составляет около половины.

На телекоммуникационный сектор приходится основной удар по небольшим компаниям связи: на них направили 70% всех DDoS-атак на российский телеком. В распределении успешных атак на МСП телеком занимает 21%, промышленность — 16%, небольшие ИТ-компании — 10%, финансовый сектор — 9%.

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В целом DDoS составили 21% успешных атак на малый и средний бизнес. Их непосредственным последствием становилась недоступность сервисов, отмечают в Positive Technologies.

О риске прекращения бизнеса после киберинцидентов ранее предупреждала и «Лаборатория Касперского». По оценке вице-президента компании по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анны Кулашовой, примерно в половине случаев атаки на российские предприятия МСП заканчиваются тем, что компании перестают существовать.

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