Лаборатория инноваций в образовании НИУ ВШЭ и образовательный холдинг Ultimate Education поделились с Inc. результатами совместного исследования, в ходе которого выяснили, какие мировые тренды будут актуальны в российском образовании в 2025 году.

В опросе приняли участие более 540 респондентов из 16 регионов России — инноваторов образования и студентов вузов, а также 33 эксперта образовательной сферы — научные сотрудники и руководители университетов, основатели социально значимых офлайн- и онлайн-проектов, а также лидеры ведущих edtech-проектов.

По результатам опросов и интервью тенденции современного образования были проранжированы от наиболее к наименее востребованным. Среди них иммерсивный подход к обучению, использование ИИ в мультимодальной педагогике, педагогика бесконфликтности, диалог с обучающимися об этике ИИ и обучение через диалог с ИИ.

«Отслеживание мировых трендов представляет собой не просто стремление к современности и актуальности, но объективную необходимость для тех, кто стремится к интеграции в глобальный диалог», — говорит Диана Королева, научный руководитель лабораторией инноваций в образовании НИУ ВШЭ.

По результатам опроса, первое место в рейтинге занял тренд на использование ИИ в мультимодальной педагогике. Его назвали 55% инноваторов и 30% студентов.

Среди инноваторов большинство — респонденты с ученой степенью, а среди студентов — представители специальностей, связанных с педагогикой и экономикой.

Следующим по популярности (51% инноваторов и 34% студентов вузов) стал иммерсивный подход к обучению, предполагающий использование цифровых, интерактивных и ролевых игр, позволяющий учащимся изучать материал с учетом культурного и исторического контекста.

Этот тренд оказался слабо интересен студентам-математикам (10%), однако среди других специальностей (образовательные, гуманитарные и социальные науки) за него проголосовали около трети студентов.

Третьим (41% инноваторов и 32% студентов) по важности трендом участники опроса назвали педагогику бесконфликтности — формирование конструктивной, гармоничной среды в образовательном процессе. Такие практики улучшают отношения между учениками и педагогами, снимают межэтнические и межконфессиональные разногласия и помогают изменить культуру образовательной организации.

Чаще других такой ответ давали инноваторы женского пола (44%). Среди студентов искать компромиссы предпочитают 44% жителей небольших городов с населением до 500 тыс. человек и 26% респондентов, проживающих в мегаполисах.

Обучение через диалог с ИИ назвали ключевым направлением 39% инноваторов и 26% студентов — учащихся экономических (38%) и математических направлений (35%). Среди инноваторов сторонников обучаться в диалоге с ИИ больше в федеральных центрах (50%) и меньше в сельской местности (21%).

Искусственный интеллект открывает новые возможности для диалогического обучения. С развитием технологий учиться можно в любое удобное время и из любой точки мира, а такие инструменты, как ChatGPT и Gemini, могут выступать в роли виртуальных репетиторов.

Замыкает топ-5 образовательных трендов диалог с учащимися об этике ИИ. На это направление обратили внимание 34% инноваторов и 30% студентов.

Интересно, что актуальность этого тренда выше в крупных городах. Так, число взрослых сельских респондентов, считающих погружение в эту тему необходимым, в два раза меньше (17%) по сравнению с давшими такой же ответ жителями мегаполисов (42%).

Причем чаще (50%) в пользу этого направления высказывались инноваторы среднего возраста (31–45 лет). Среди респондентов до 30 лет таких было 25%.

Ранее сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» провел исследование, целью которого было выяснить, готовы ли россияне тратить личное время на образование и какой формат обучения они считают наиболее эффективным. В опросе приняли участие более 3,5 тыс. респондентов из всех регионов России.