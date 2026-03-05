В ближайшие два месяца россиян ждет рост цен на импортные товары. По прогнозам экспертов, удорожание может составить от 15 до 30%. Под ударом окажется прежде всего техника Apple, Samsung, Sony, автозапчасти для европейских автомобилей и промышленное оборудование — то есть товары, которые ввозятся в страну по каналам параллельного импорта.

Ian Taylor|Unsplash

Причина — обострение кризиса на Ближнем Востоке. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, узкую морскую артерию, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти и огромные объемы контейнерных грузов. После того Иран объявил о прекращении движения судов и атаковал танкеры, проигнорировавшие предупреждения, судоходство в регионе оказалось практически парализовано. Трафик через пролив рухнул на 70%.

Почему это ударило по российскому импорту

Для России ситуация осложняется тем, что именно через ОАЭ в последние годы шла основная масса параллельного импорта. По оценкам экспертов, через Эмираты проходило от 40 до 60% всех товаров, ввозимых в Россию в обход санкций. Теперь этот канал оказался перекрыт.

Страховые компании резко подняли премии для судов, заходящих в опасную зону — в некоторых случаях в два-три раза. При этом даже повышенные взносы не гарантируют покрытия: военные действия считаются форс-мажором, который страховщики обычно исключают из ответственности. Перевозчики, готовые платить любые деньги, могут просто не найти страховку. Крупные логистические операторы уже приостановили транзит через пролив.

Как будут менять маршруты

Выходом может стать перенаправление грузов через Оман — одну из немногих стран региона, сохраняющих нейтралитет. Грузы будут разгружаться в оманских портах, а затем отправляться дальше наземным транспортом или морем в обход опасной зоны. Либо судам придется идти в обход Африки, если ситуация в Красном море останется напряженной. Любой из этих вариантов добавляет к логистической себестоимости 20–35% и существенно увеличивает сроки доставки.

В Российском экспортном центре подтвердили, что такая схема уже отработана в предыдущие кризисы, и практика будет продолжена. Если раньше груз из ОАЭ шел в Новороссийск напрямую, минуя Ормузский пролив, то теперь суда вынуждены либо разгружаться в портах Омана, либо огибать Африку.

Когда и на сколько вырастут цены

Складских запасов электроники и автозапчастей, по словам участников рынка, хватит на четыре–восемь недель. Именно на столько рассчитаны текущие запасы по этим группам товаров. Однако эксперты предупреждают: цены могут начать расти гораздо быстрее из-за поведения самих продавцов. Ретейлеры исторически используют громкие информационные поводы для превентивного повышения цен — задолго до того, как реальные издержки вырастут. Первый скачок возможен уже в ближайшее время.

Экономисты обращают внимание на парадокс: даже крепкий рубль не спасет от удорожания. Валюта может оставаться дешевой, но стоимость доставки в этой валюте вырастет на 20–30%. В итоге поддержка рубля поможет сбалансировать госбюджет, но инфляционное давление ударит по кошелькам покупателей.

Если конфликт удастся быстро урегулировать, рост цен может оказаться разовым и не превысить 5–10%. При затяжном кризисе удорожание на 15–30% станет реальностью, и даже после стабилизации ситуации цены вряд ли вернутся к прежним уровням — логистические издержки уже не снизятся.

