В системе бесконтактной оплаты Vendista произошел масштабный сбой, затронувший малый и средний бизнес по всей России. Владельцы магазинов, кафе и салонов услуг массово потеряли возможность принимать безналичные платежи через терминалы компании. Транзакции не проходят через ВТБ, Т-Банк и Альфа-Банк. Единственным работающим каналом остается Сбербанк. Сроки полного восстановления инфраструктуры в службе поддержки пока не называют.

Новые проблемы с POS-терминалами стали прямым продолжением сбоев финансовых приложений, которые начались днем ранее. 3 апреля россияне столкнулись с глобальным сбоем при попытках оплатить товары по банковским картам и QR-кодам. Проблемы фиксировались в супермаркетах, на автозаправках и в ресторанах по всем регионам страны.

Масштаб коллапса оказался настолько серьезным, что в московском метрополитене пассажиров пускали через турникеты абсолютно бесплатно — терминалы просто не могли обработать транзакции за проезд. Сотрудникам торговых точек по всей стране приходилось просить покупателей снимать деньги в банкоматах и рассчитываться исключительно наличными.

Перебои также затронули работу мобильных приложений крупнейших российских кредитных организаций, включая Сбер, ВТБ, Т-Банк и Газпромбанк. Представители Т-Банка тогда объяснили ситуацию «влиянием внешних факторов». Одна из основных версий неполадок 3 апреля — массовая блокировка IP-адресов, задействованных в работе инфраструктуры банков.

К вечеру 3 апреля большинство банковских приложений вернулось к штатной работе, однако на следующий день удар пришелся уже по платежным терминалам. Источники на рынке информационной безопасности отмечают, что текущие проблемы с устройствами Vendista локализованы исключительно на территории России и не затрагивают другие страны присутствия компании.

