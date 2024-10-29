Выявлены регионы с дефицитом контейнеров для твердых коммунальных отходов. Данные были получены в результате еженедельного мониторинга регионов по обеспеченности местами накопления ТКО, контейнерами, бункерами. Итоги РЭО представили на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что на площадке Минприроды России активно ведется анализ обращения с ТКО в субъектах РФ. Одна из основных тем — обеспеченность контейнерными площадками и контейнерами.

«Проработка этого блока направлена как на оценку текущей ситуации, так и на планы по их созданию и приобретению. К сожалению, ряд регионов оказались в отстающих — это Карачаево-Черкесия, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Тыва. В этих субъектах наихудшая ситуации с наличием контейнеров и площадок», — сообщил Буцаев.

В результате мониторинга выяснилось, что Карачаево-Черкесская Республика, а также Республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Тыва хуже всего обеспечены контейнерами и контейнерными площадками. В КЧР контейнеров на 38% меньше необходимого количества в 1,5 тыс. единиц, в Дагестане — на 49%, при необходимом количестве в 17,724 тыс. ед., в Ингушетии — на 44% (547 ед.), по Бурятии и Тыве нет данных. Дефицит контейнерных площадок в КЧР составляет 61% – 1,7 тыс. ед., в Дагестане — 46%, или 5,162 тыс. ед., в Ингушетии — 64%, или 322 ед., в Бурятии — 65%, или 6,972 тыс. ед., в Тыве — 65%, что составляет 1,11 тыс. ед.

При этом РЭО также назвал лидеров по количеству контейнеров. Наилучшие показатели по обеспеченности контейнерами у таких регионов, как Амурская, Архангельская, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Московская, Нижегородская, Омская, Свердловская области, Ненецкий автономный округ, Республики Башкортостан и Коми, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Чувашская Республика, Чукотский автономный округ.

Оценка данных показала среднероссийскую обеспеченность и позволила выявить регионы с наибольшими отклонениями от данного значения. Для определения причин таких отклонений будет проведена инвентаризация данных, которую вносили региональные власти и операторы обращения с ТКО.

Отмечается, что среднероссийское значение обеспеченности составляет 8,9 контейнерных площадок и 17,9 контейнеров на 1 тыс. человек. Среднероссийское значение дефицита по регионам в настоящее время составляет 16% по контейнерным площадкам и 19% по контейнерам.

«Анализ планов по созданию контейнерных площадок и приобретению контейнеров указывает, что не все руководители владеют информацией о дефиците контейнерных площадок и контейнеров, в ряде случаев взаимодействие с органами местного самоуправления и региональными операторами выстроено плохо и такой анализ не проводится», — сказал заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин.

На основе полученных данных планируется выработка дорожной карты по обеспечению контейнерными площадками и контейнерами, которую исполнительные органы власти регионов должны подготовить совместно с органами местного самоуправления и иными участниками отрасли. Выполнение данной задачи позволит исключить навалы ТКО в местах их накопления, а также их складирование в необорудованных для этого местах.

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