Рынок аренды частных домов в России по итогам года продемонстрировал значительное снижение цен. Согласно данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», средняя ставка за аренду дома по стране за год упала почти на 23%, составив чуть более 46 тыс. руб. в месяц.

vu anh/Unsplash

Падение оказалось повсеместным: из 83 регионов рост арендных ставок зафиксирован только в 17. В остальных 66 субъектах цены на съем домов снизились. Наиболее ощутимое удешевление произошло на Камчатке и в Кузбассе, где ставки сократились более чем на 60% и 59% соответственно. В десятку регионов с самым большим падением также вошли Приморский край, Ивановская область, Карелия и Калининградская область, где цены снизились почти наполовину.

Одновременно с этим в ряде регионов был отмечен противоположный тренд. Лидером роста стала Мордовия, где аренда домов подорожала почти на 59%. Существенный прирост цен также наблюдался в Забайкальском и Хабаровском краях, Саратовской и Курганской областях.

Динамика в крупнейших агломерациях сложилась неоднородно. В Москве аренда домов подешевела на 9,5%, достигнув в среднем 108,7 тыс. руб. в месяц. В Московской области, напротив, зафиксирован небольшой рост на 2,6%. В Санкт-Петербурге ставки упали значительно — на 28%, тогда как в Ленинградской области они практически не изменились.

Эксперты связывают общее снижение стоимости с экономией арендаторов, которые в условиях текущей экономической ситуации все чаще выбирают более доступные квартиры вместо домов. По данным аналитиков, средняя двухкомнатная квартира сейчас обходится арендаторам на 27% дешевле, чем дом. В результате собственникам домов становится сложнее найти клиентов, что ведет к росту предложения на рынке: количество объектов, выставленных на аренду, за год увеличилось на 90%.

