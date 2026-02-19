Подарочные сертификаты уверенно обошли цветы и косметику в рейтинге популярных презентов к 23 Февраля и 8 Марта. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Сравни», опросившие полторы тысячи россиян.

Kostiantyn Li/Unsplash

Каждый четвертый участник опроса (25%) собирается дарить близким сертификаты в магазины или спа-салоны. Косметику и парфюмерию выбрали 23% респондентов, а цветы — 21%. При этом гаджеты и мелкая электроника оказались в аутсайдерах — их планируют дарить только 2% опрошенных.

Все большую популярность набирают «подарки-впечатления»: 15% россиян готовы порадовать родных билетами в театр, на концерты или путешествия. А вот классический вариант с деньгами в конверте выбрали лишь 6% участников исследования.

Большинство россиян (71%) планируют уложиться в бюджет до 3 тыс. руб. на оба праздника. Еще 7% готовы потратить от 15 до 30 тыс. Основные источники финансирования подарков — зарплата (52%) и личные накопления (35%). Лишь 2% намерены использовать кредитные карты, а 4% готовы взять микрозаем.

Исследование показало, что 26% респондентов запасаются подарками только к 8 Марта, тогда как лишь 5% готовят сюрпризы исключительно к 23 Февраля. Каждый десятый участник опроса признался, что планирует потратить деньги на подарок для себя.

