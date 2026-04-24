Минцифры пополнило «белый список» сайтов и приложений, доступных при ограничениях мобильного интернета — в него вошли банки, сервисы доставки, гипермаркеты и некоммерческие организации.

Ограничения мобильного интернета в отдельных регионах применяются регулярно, а «белые списки» Минцифры запустило осенью 2025 года как механизм доступа к критически важным сервисам.

В актуальную версию реестра вошли «Газпромбанк», «ВТБ-Мобайл», «Русский стандарт» и другие кредитные организации. Список расширили в том числе за счет каршерингов — «Делимобиль» и «Белкакар», а также сервиса доставки «Додо пицца».

В реестр также включены ресурсы крупных гипермаркетов — их точный состав ведомство не раскрывает. Отдельно в список добавили благотворительные и поисково-спасательные организации: в него вошли платформа «Добро.рф» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Отряд регулярно участвует в поиске пропавших людей, и доступ к его ресурсам при ограничениях связи напрямую влияет на скорость реагирования.

Обязательное условие для включения в «белый список» — размещение инфраструктуры и обработка данных на территории России, сообщили в Минцифры. Это требование одновременно работает как технический фильтр и инструмент регулирования: иностранные сервисы, даже востребованные, в реестр не попадают. Фактически «белые списки» создают дополнительный стимул для локализации инфраструктуры сервисов.

Реестр пополняется по мере поступления заявок от организаций и ведомств. С момента запуска осенью 2025 года список прошел уже несколько раундов расширения. В 2026 году темп пополнения реестра ускорился: еесли раньше в списке доминировали государственные порталы и социальные сервисы, то сейчас растет доля коммерческих структур — прежде всего из финансового и потребительского сегментов.

