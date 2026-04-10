Головной институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш впервые официально одобрил эскизный проект полностью частной ракеты-носителя. Двухступенчатый аппарат сверхлегкого класса под названием «Воронеж» успешно прошел стадию технической оценки и готовится к первому старту с космодрома «Восточный» в декабре 2029 года.

Unsplash

Разработкой ракеты занимается компания «3Д Исследования и разработки». Общая стоимость проекта, по предварительным оценкам, может достигнуть 10 млрд рублей. На текущем этапе стартап уже привлек 120 млн рублей инвестиций от фонда «Восход» и еще 60 млн — от Фонда суверенных технологий НТИ. Ракета рассчитана на вывод малых спутников массой до 250 килограммов на орбиту высотой около 500 километров.

Инженеры работают над проектом с середины 2023 года. Чтобы существенно снизить стоимость производства, двигатель новой ракеты НК-3 создают на базе отработанной рулевой камеры серийного двигателя РД-107А (он используется на ракете «Союз-2»). Первые огневые испытания силовой установки запланированы на конец 2027 года.

Представители аэрокосмической отрасли отмечают, что на фоне роста рынка малых спутников в России бизнесу нужна альтернатива попутным пускам на крупных государственных ракетах. Если дальнейшие опытно-конструкторские работы пойдут по плану, «Воронеж» может стать первой отечественной частной ракетой, доведенной до реальной летной стадии.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.