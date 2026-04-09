С 1 марта 2027 года в российских магазинах начнет действовать новый порядок: ретейлеров обяжут выделять отдельное место для товаров отечественного производства. Первыми эту зону займут средства гигиены, бытовая химия и парфюмерия. Об этом рассказал заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов.

По словам чиновника, такая продукция уже успела завоевать симпатии покупателей. Чекушов добавил, что отечественная косметика отличается разнообразием и представлена практически во всех ценовых категориях.

Ранее в Минпромторге поясняли, что для того, чтобы товар оказался на «российской полке», производитель должен соответствовать трем требованиям:

● производство должно располагаться на территории России либо в одной из стран Евразийского экономического союза (причем государство-партнер должно предоставлять российским товарам доступ на свой рынок без дискриминации);

● предприятие не должно находиться под контролем иностранных владельцев;

● бренд также не должен контролироваться из-за рубежа, либо права на его использование должны принадлежать российской компании как минимум пять лет.

Согласно законопроекту, опубликованному на портале нормативных правовых актов, продукция должна размещаться на стационарных полках. Высота — от 80 до 160 см от пола. Кроме того, товары планируют дополнительно маркировать, чтобы покупатели могли легко отличить их от импортных аналогов.

Для стимулирования продаж отечественных непродовольственных товаров торговые сети получат специальный знак «Флагман российской торговли».

Большинство опрошенных поддержали появление «российской полки» в магазинах. Предприниматели, напротив, выступили против инициативы, назвав ее дискриминационной по отношению к импортным товарам.

Изначально планировалось, что правила о «российской полке» вступят в силу на год раньше — с 1 марта 2026 года. Однако Минпромторг решил отложить запуск, чтобы дать торговым сетям и онлайн-платформам время подготовиться без лишней нагрузки на бизнес-процессы.

