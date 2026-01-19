Российские компании ожидают в 2026 году серьезных сложностей с подбором персонала в ключевых отраслях. Опрос, проведенный сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор» в декабре 2025 года среди более чем 300 работодателей со всей страны, показывает, что самыми дефицитными останутся специалисты рабочих, инженерных и медицинских профессий, сообщает РИА Новости.

Egor Myznik/Unsplash

Подавляющее большинство респондентов (65%) считают, что наибольший дефицит коснется рабочих специальностей, таких как сварщики и электрики. На втором месте по прогнозируемой нехватке — инженеры и технические специалисты (45%). Третью строчку в этом антирейтинге занимают врачи (35%).

Помимо этого, высокий спрос, по мнению работодателей, сохранится на IT-специалистов (30%), учителей (28%) и работников сферы продаж (27%). Каждый пятый опрошенный (22%) ожидает трудностей с наймом персонала для сферы услуг: доставщиков, продавцов, официантов и кассиров. Менее остро, но все же ощутимо, будет чувствоваться нехватка кадров в сельском хозяйстве (8%), а также среди юристов, бухгалтеров и HR-специалистов (6%).

Чтобы привлечь новых сотрудников в условиях конкуренции, компании планируют использовать различные методы. Более половины (51%) намерены сосредоточиться на развитии собственного HR-бренда. Треть (34%) собираются работать над корпоративной культурой, и столько же готовы повысить зарплаты в публикуемых вакансиях. Расширенный соцпакет рассматривают как козырь 22% работодателей, а 14% полагаются на обновление офисного пространства и инфраструктуры.