Каждый третий отдыхающий на черноморских курортах выбирает отели с системой «все включено». К такому выводу пришли специалисты Национального туроператора «Алеан», проанализировав бронирования на летний сезон в Краснодарском крае, Крыму и Абхазии. Подробности — в распоряжении «Инка».

Формат остается лидирующим среди семейных туристов, которые ценят возможность заранее спланировать бюджет и не отвлекаться на финансовые вопросы во время отпуска. В стоимость номера уже заложено питание, доступ ко всей инфраструктуре отеля, а также развлекательные программы для детей и взрослых.

Содержание пакета «все включено» напрямую зависит от категории гостиницы. Четырех- и пятизвездочные объекты предлагают постояльцам более широкий выбор блюд и алкогольных напитков, насыщенную анимационную программу с шоу и мастер-классами, а также спа-услуги и медицинские процедуры.

Абхазия оказалась самым доступным направлением

В разгар летнего сезона семья из двух взрослых с ребенком может провести неделю в трехзвездочном отеле Сухума от 61 250 руб. В Гагре цены выше — проживание обойдется минимум в 74 375 руб. В этом году к формату «все включено» вернулись несколько крупных объектов республики, включая гостиницы «Европа» 3* и «Страна Души» 3*. Интерес к направлению растет благодаря развитию семейного отдыха в местных отелях и доступным ценам.

Что предлагают курорты Краснодарского края

В Анапе отдых по системе «все включено» в июле для семьи из трех человек в трехзвездочной гостинице стартует от 75 600 руб. на неделю. Четырехзвездочный номер обойдется минимум в 105 000 руб., пятизвездочный — от 192 670 руб. Курорт выбирают туристы, ориентированные на качественную инфраструктуру, способную стать альтернативой пляжному досугу. Многие гости возвращаются сюда повторно, оценив сервис в прошлые сезоны.

В Геленджике выбор отелей с таким тарифом невелик — недельное проживание для семьи из трех человек обойдется примерно от 103 600 руб. В Сочи цены выше: трехзвездочные гостиницы просят от 113 610 руб. за семью на семь ночей, четырехзвездочные — от 156 520 руб.

Крымские предложения

На полуострове самые бюджетные варианты по системе «все включено» представлены в двухзвездочных мини-отелях. Семья из двух взрослых с ребенком может разместиться здесь от 86 000 руб. на семь ночей. Трехзвездочные объекты обойдутся минимум в 108 010 руб., четырехзвездочные — от 161 700 руб.

Отели с «все включено» расположены на Южном берегу (Алушта), Западном побережье (Евпатория, поселки Песчаное, Угловое), Восточном побережье (Феодосия), а также на берегу Азовского моря и Керченском полуострове. Туристы с маленькими детьми, которые ищут альтернативу Анапе, часто выбирают гостиницы рядом с песчаными пляжами с пологим входом в воду.

