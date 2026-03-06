Анастасии, Екатерины и Елены оказались самыми активными заемщицами в России. Это выяснили аналитики маркетплейса «Финуслуги», изучив статистику обращений за заемными средствами в преддверии 8 Марта. В десятку наиболее часто обращающихся за кредитами также попали Анны, Юлии, Ольги, Татьяны, Натальи, Ирины и Марии.

При этом специалисты заметили интересную закономерность: в сегменте классических кредитов лидируют Елены, а вот за микрозаймами чаще приходят Анастасии. В среднем женщины запрашивают 594,2 тыс. руб., лимит по кредитным картам их интересует на сумму около 374 тыс. рублей, а микрозаймы — в районе 25,4 тыс. руб.

Среднестатистической заемщице 33 года. Ее семейное положение распределилось следующим образом: 38% не замужем, 37% состоят в браке, 13% разведены, а 9% живут с партнером без официальной регистрации.

Четверть обращающихся за кредитами женщин (25%) имеют одно высшее образование, 1,4% — два и более диплома, а 0,2% обладают докторской степенью. Самой молодой претендентке на кредит 18 лет, самой взрослой — 89.

Данные основаны на анализе заявок, поданных на маркетплейсе «Финуслуги» с февраля 2025 по февраль 2026 года.

