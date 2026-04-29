Российский бизнес все чаще отказывается от покупки активов в пользу аренды и совместного использования. Шеринг-экономика, будь то краткосрочная аренда машин или жилья или целые фриланс-платформы, постепенно превращается в отдельную — и весьма прибыльную модель ведения бизнеса, следует из исследования Уральского института управления РАНХиГС.

Сегодня в шеринг включают сразу несколько сегментов: транспорт (каршеринг и кикшеринг), аренду жилья, вторичный рынок товаров, гиг-экономику и финансовые платформы — краудфандинг и краудлендинг. Все они объединены одной логикой: совместный доступ вместо единоличного владения.

Развитие таких сервисов напрямую связано с цифровыми платформами. Основной объем операций проходит через агрегаторы — от «Авито» и «Островка» до «Профи.ру» и Planeta.ru. Это делает платформы базовой инфраструктурой рынка и одновременно усиливает зависимость бизнеса от них.

При этом сам рынок остается неоднородным. Исследователи выяснили, что шеринг быстрее развивается в крупных городах с высокой плотностью населения и цифровой инфраструктурой — именно там сосредоточен спрос на аренду, фриланс и совместное потребление. В результате обе российские столицы — Москва и Петербург — возглавили рейтинг регионов по уровню развития новой модели экономики. На третьем месте оказался Краснодарский край, за ним следуют Свердловская и Новосибирская области и Республика Татарстан. Шкалу из 15 регионов замыкают Воронежская и Омская области.

Читайте также Крах шеринг-экономики. Почему мы отказываемся делиться всем и с чем сталкиваются новые проекты в России

«Шеринг позволяет бизнесу экономить на закупке и обслуживании, гарантирует чистоту и безопасность, а также снижает нагрузку на экологию за счет продления жизненного цикла вещей. В России пока не раскрыт до конца весь потенциал этой модели», — считает Николай Стотыка, генеральный директор Lindaily, специализирующейся на B2B-шеринге спецодежды и ковров.

По его данным, в денежном выражении только сегмент аренды и обслуживания текстиля оценивается примерно в 23,5 млрд руб., а с учетом теневого оборота — до 50 млрд руб. При сохранении текущих темпов роста он может увеличиться до 150 млрд руб. в ближайшие годы.

Однако у модели есть и ограничения. В исследовании не учитывались B2B-сегменты, такие как аренда оборудования или текстиля, поскольку они пока плохо представлены в открытых данных. Это означает, что реальный масштаб рынка может быть значительно выше.

Что это значит для бизнеса

Шеринг может оказаться реальной альтернативой владению активами;

Основной рост идет через платформы и агрегаторы;

Низкий порог входа привлекает малый бизнес и самозанятых;

B2B-сегменты остаются недоразвитыми и могут стать точкой роста;

Потенциал рынка значительно выше текущих оценок.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.