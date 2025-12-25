Рынок труда в 2026 году ожидает несколько серьезных перемен. Эксперты из ведущих российских компаний, объединившиеся в социальной сети «Сетка» (hh.ru) под хэштегом #трендывнайме2026, выделили ключевые векторы развития. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Тренд 1: Владение навыками работы с ИИ — не «вау»

Искусственный интеллект окончательно перестает быть конкурентным преимуществом и становится базовым рабочим инструментом, как некогда компьютер. Для HR это означает повсеместную автоматизацию скрининга и первичных интервью, для соискателей — необходимость AI-грамотности, то есть умения эффективно ставить задачи моделям и критически оценивать их ответы.

Тренд 2: Рынок ищет не исполнителей, а партнеров

Одновременно рынок вступает в фазу жесткой поляризации. Бизнес, уставший от долгих инвестиций в рост, теперь ищет не просто исполнителей, а партнеров по задаче — специалистов, способных быстро включаться в работу и приносить измеримый результат без длительной адаптации. Это смещает акцент с формальных навыков на «взрослость»: ответственность, умение видеть проблему целиком и предлагать решения.

Тренд 3: Эмпатия становится конкурентным преимуществом

Парадоксально, но на фоне тотальной цифровизации растет запрос на человечность. Кандидаты все больше ценят эмпатию, честную коммуникацию и уважение к своему времени со стороны работодателя. Шаблонные отказы и безликий процесс найма начинают работать против репутации компании.

Тренд 4: Новый формат собеседований

Этот запрос меняет и формат собеседований. На смену формальным диалогам по резюме приходят встречи, нацеленные на оценку мышления, поведения в нестандартных ситуациях и культурного соответствия. Все чаще будут использоваться AI-интервью, но их цель — не заменить человека, а сместить фокус на более содержательное общение на поздних этапах.

Тренд 5: HR становится стратегом, а не сервисом

Все это ведет к трансформации роли HR-департаментов. Из сервисной функции они превращаются в стратегических партнеров бизнеса, участвуя в формировании команд, управлении изменениями и перестройке операционных процессов.

Таким образом, главный лейтмотив 2026 года — это синтез технологической эффективности и осознанной человечности, где успех ждет тех, кто умеет быть не винтиком в системе, а мыслящим партнером.