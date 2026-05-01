К 1 мая, празднику труда, Авито Авто собрали подборку сельскохозяйственной техники, отражающую, как сегодня устроена работа в агросекторе. Современное сельское хозяйство уже не ограничивается только тракторами, а представляет собой комплекс специализированных машин для разных задач и масштабов хозяйств. Подробности — в распоряжении «Инка».

Картофелесажалка Агропромсельмаш КСМ-4

Старт сельхозсезона начинается с посадки, где ключевую роль играет картофелесажалка. Она автоматизирует трудоемкий процесс распределения клубней и ускоряет работу на полях. В подборке представлена картофелесажалка «Агропромсельмаш КСМ-4» 2024 года выпуска из Республики Марий Эл за 700 тыс. руб.

Опрыскиватель Agrifac Condor Endurance II

Следующий этап — уход за посевами. Для этого используют опрыскиватели, позволяющие быстро обрабатывать большие площади удобрениями и средствами защиты растений. Среди объявлений — Agrifac Condor Endurance II 2023 года выпуска в Брянской области стоимостью 60 млн руб.

Зернометатель ВоронежАгроТехСервис А-150М

Также в аграрной логистике востребован зернометатель. Он облегчает перемещение и загрузку зерна на складах. В подборке — «ВоронежАгроТехСервис А-150М» 2024 года выпуска из Ростовской области за 510 тыс. руб.

Комбайн Ростсельмаш РСМ-101 Вектор

Ключевой этап сезона — уборка урожая. Здесь используется зерноуборочный комбайн, который объединяет сразу несколько операций: срезание культуры, обмолот и первичную обработку зерна. В подборке представлен «Ростсельмаш РСМ-101 Вектор» 2023 года выпуска из Белгородской области за 7 млн руб.

Мини-трактор Kubota B2741S

Завершает список универсальная техника для небольших хозяйств — мини-тракторы. Они применяются для обработки почвы, перевозки грузов и работы с навесным оборудованием. Например, на платформе доступен Kubota B2741S 2026 года выпуска в Краснодарском крае стоимостью 1,3 млн руб.

