Акции поставщика облачной инфраструктуры Nebius Group NV выросли на 14,2% — до $176,42 за бумагу. Компания, созданная основателем «Яндекса» Аркадием Воложом, объявила о покупке стартапа Eigen AI за $643 млн.

Eigen AI разрабатывает технологии, повышающие эффективность вычислений для ИИ-систем. По условиям сделки алгоритмы оптимизации вывода (inference) и посттренировочных процессов интегрируют в платформу Nebius Token Factory.

Коммерческий директор Nebius Group Роман Чернин заявил, что сделка позволит расширить вычислительные мощности компании. По его словам, интеграция решений Eigen AI даст клиентам масштабируемую инфраструктуру для промышленных ИИ-систем и снизит удельные затраты на использование языковых моделей.

Сделка вписывается в стратегию Nebius по развитию облачной инфраструктуры (neocloud), ориентированной на разработчиков ИИ-систем. Платформа предоставляет клиентам серверные мощности для обучения и запуска алгоритмов на базе открытого кода.

Финансовые показатели Nebius растут на фоне высокого спроса на вычислительные ресурсы. К концу 2025 года годовая регулярная выручка (ARR) составила $1,25 млрд. Компания прогнозирует рост показателя до $7−9 млрд к концу 2026 года.

