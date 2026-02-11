Нидерландская облачная компания Nebius Group NV объявила о приобретении Tavily — разработчика программного обеспечения, которое помогает агентам искусственного интеллекта находить актуальную информацию для программирования, финансовой торговли и других задач. Сумма сделки составила $275 млн, сообщил источник, знакомый с условиями транзакции. Основатель Tavily Ротем Вайс и его команда перейдут в Nebius.

Igor Omilaev/Unsplash

Nebius, выделившаяся из российской компании «Яндекс» в 2024 году, работает в сегменте «неооблачных» провайдеров и специализируется на продаже вычислительных мощностей для клиентов с ИИ. Компания владеет дата-центрами в США, Европе и Израиле, а среди ее заказчиков числится Microsoft.

По словам соучредителя и главного бизнес-директора Nebius Романа Чернина, автономные ИИ-агенты нуждаются в принципиально иных поисковых инструментах по сравнению с людьми. Агенты не заинтересованы в списках ссылок, они способны многократно уточнять запросы, в отличие от пользователей, которые часто останавливаются после первой неудачной попытки. Кроме того, большие языковые модели не всегда располагают свежими данными или информацией из закрытых корпоративных источников.

Приобретение Tavily — часть стратегии Nebius по расширению сервисов и росту доходов от клиентов. В ноябре компания уже запустила платформу Token Factory, предоставляющую доступ к открытым моделям ИИ и мощности для их работы.

Tavily начинала проект как потребительский инструмент GPT Researcher, но затем переключилась на корпоративных заказчиков. В прошлом году стартап привлек $25 млн от инвесторов, включая Insight Partners. Среди клиентов Tavily — IBM и Cohere. Компания конкурирует с Exa Labs, поддерживаемой Nvidia.

