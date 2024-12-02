Технологическая компания Nebius Group, ранее известная как Yandex N.V., привлекла $700 млн в рамках частного размещения. По словам гендиректора компании Аркадия Воложа, в финансировании приняли участие десятки инвесторов, среди которых GPU Nvidia, Accel и Orbis. В ходе частного размещения Nebius выпустит 33,3 млн акций по цене $21 за штуку.

Волож сообщил, что в финансировании приняли участие «десятки очень известных инвесторов». На данный момент компания раскрыла только трех из них.

Это GPU Nvidia, одна из самых дорогих компаний в мире. Также были названы Accel, венчурная фирма из Кремниевой долины и Orbis, компания по управлению инвестициями.

Волож отметил, что финансирование поможет расширить «кластеры GPU» — пакет специализированных чипов для искусственного интеллекта и облачных сервисов в центрах обработки данных.

После того как стало известно о полученных инвестициях, акции Nebius выросли на 16%, до $25,50.

Технологии, лежащие в основе искусственного интеллекта, привлекают корпоративных и частных инвесторов. Компания CoreWeave, которую также поддерживает Nvidia, планирует провести публичное размещение акций на сумму $23 млрд.

Волож выразил надежду, что Nebius сможет получить ранний доступ к процессору Blackwell от Nvidia, однако, по его словам, инвестиции не гарантируют этого. Кроме того, он отметил, что компания ожидает еще одного, «возможно, гораздо более крупного» привлечения капитала в 2025 году.

Напомним, что Uber сообщала ранее о многолетнем соглашении с Avride, одним из четырех проектов компании Nebius Group. Оно предполагает использование роботов для доставки по тротуарам и автономных автомобилей на платформах Uber и Uber Eats.