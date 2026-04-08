Путь от научной идеи до работающего бизнес-продукта в России хотят сократить в разы — до одного года. Для этого в Москве запускают программу «Техлаб», где корпорации, ученые и ИИ-разработчики будут делать решения под конкретные задачи бизнеса. «Инк» побывал на презентации проекта для журналистов.

Как объяснили участники проекта, сейчас главный разрыв — не в технологиях, а в их применении: наука и индустрия живут параллельно и редко встречаются.

«Мы хотим сделать небольшую революцию — сжать весь этап от разработки до коммерческого внедрения, который обычно занимает годы, в несколько раз», — заявил гендиректор Московского инновационного кластера Алексей Парабучев.

По сути, «Техлаб» — это не классический акселератор, а витрина конкретных запросов от бизнеса. Уже сейчас в программе участвуют индустриальные партнеры из строительства, медицины, кибербезопасности и финансов: нефтегазохимическая компания «СИБУР», горно-металлургическая компания «Северсталь», один из крупнейших застройщиков Москвы «А101», разработчик решений в сфере кибербезопасности «Позитив Технолоджиз», видеохостинг RUTUBE и другие.

Какие задачи бизнес отдает разработчикам

Одна из задач — автоматизация проектирования в девелопменте. Например, раскладка арматуры в зданиях сейчас делается вручную в BIM-системах и занимает много времени. При этом ошибка может стоить либо лишних тонн металла, либо поставить под угрозу безопасность здания.

«Если мы разработаем этот продукт, мы будем экономить порядка 200 человеко-дней на одном доме», — говорит директор по информационным технологиям ГК «А101» Алексей Сложеникин.

В медицине же речь идет о создании цифровых платформ, например, для анализа экспресс-тестов и ведения персональных медицинских данных. Один из проектов — приложение, которое по фото тест-полоски распознает результат и ведет цифровой журнал здоровья.

Участники программы рассчитывают на ощутимый прикладной эффект. В кибербезопасности, например, речь идет не о теоретических разработках, а о сокращении времени реакции на атаки.

«Наша задача — увести специалиста от десятков вкладок и сложных интерфейсов к одной системе, где он быстрее понимает, что происходит. Мы рассчитываем сократить время расследования инцидентов минимум на 30%», — пояснил директор по продуктам «Позитив Технолоджис» Роман Родягин.

ИИ — не хайп, а фильтр

Отдельный акцент участники проекта делают на прикладном ИИ, вся программа охватывает критические направления, где нейросети выступают сквозной технологией. Инвесторы сейчас не скрывают: рынок переживает «венчурную зиму», но это скорее очистка от слабых проектов.

«Сейчас время перехода от количества к качеству. Мы ищем не очередные GPT-обертки, а технологии, которые создают фундаментальный эффект», — отмечает Кирилл Тишин, партнер инвесторской группы Kama Flow.

При этом важен не только уровень технологий, но и их «вес»: модели должны быть достаточно легкими и не требовать значительных ресурсов для внедрения.

Как будет работать программа

Работа в программе будет проходить сразу в трех форматах: офлайн — на базе флагманского кластера в научно-технологической долине МГУ «Ломоносов», с выездами к индустриальным партнерам, и онлайн. Такой гибрид нужен, чтобы команды могли не только разрабатывать решения, но и тестировать их «в поле» — вместе с профильными специалистами и на основе реальных данных, которые предоставят компании.

Заявки на участие в «Техлабе» принимаются до начала июня, после чего команды в течение около четырех месяцев будут работать над решениями — с доступом к данным и инфраструктуре партнеров.

В конце 2026 года проекты должны дойти до прототипов и пилотного внедрения, а лучшие — привлечь инвестиции и шанс на масштабирование.

Победителей будут отбирать не по идее как таковой, а по тому, насколько решение готово к внедрению и уже применимо на практике.

«Участники — это и научные коллективы, представители вузовского сообщества или университетов либо научно-исследовательских институтов. И компании могут также прийти, потому что для нас важно не столько, кто участвует. Для нас важен результат — работающее решение с потенциалом промышленного применения», — подчеркивает глава МИК.

Что это значит для бизнеса

Формально — это еще одна программа поддержки инноваций. А по сути — попытка поменять сам цикл внедрения технологий.

Если модель сработает, компании смогут получать решения не через годы пилотов и доработок, а в течение одного производственного цикла.

И это уже будет история не про «эксперименты с ИИ», а про вполне конкретную экономику: снижение затрат, ускорение процессов и более быстрый выход новых продуктов на рынок.

